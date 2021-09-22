«Мира хотят они. Нельзя такое делать». Что думают белорусы о ситуации с мигрантами на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Жестокое отношение польских пограничников к беженцам продолжает шокировать. Вот очередной вопиющий случай на белорусско-польской границе. В Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым.

Белорусские медики доставили мужчину в районную больницу Свислочи, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Галина Буро, корреспондент:

На границе отмечают тревожную тенденцию: силовики сопредельных стран применяют новую тактику выдворения беженцев. Их доставляют избитых и в крайне истощенном состоянии к границе и выбрасывают на территорию Беларуси. Вот такая демократия. Жители приграничных деревень сегодня начеку. Тема мигрантов – самая обсуждаемая. И поведение польских силовиков люди считают не только бесчеловечным, но и опасным.