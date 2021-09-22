«Мира хотят они. Нельзя такое делать». Что думают белорусы о ситуации с мигрантами на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Жестокое отношение польских пограничников к беженцам продолжает шокировать. Вот очередной вопиющий случай на белорусско-польской границе. В Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым.
Белорусские медики доставили мужчину в районную больницу Свислочи, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Галина Буро, корреспондент:
На границе отмечают тревожную тенденцию: силовики сопредельных стран применяют новую тактику выдворения беженцев. Их доставляют избитых и в крайне истощенном состоянии к границе и выбрасывают на территорию Беларуси. Вот такая демократия.
Жители приграничных деревень сегодня начеку. Тема мигрантов – самая обсуждаемая. И поведение польских силовиков люди считают не только бесчеловечным, но и опасным.
Сергей Будник, житель деревни Бровск:
Нехорошо с польской стороны такое вытворять. Люди идут без оружия, люди идут с маленькими детьми, мира хотят они. Нельзя такое делать. Это мы нагнетаем один одному вражду. Это кровная вражда, потому что там этот народ, который идет, у них тоже свои законы, довольно жесткие законы. И если они поднимутся, непонятное будет – будет бойня, бойня... Бойня за бойней.
Вот и у мигрантов приходит осознание, что евросказка – большой и красивый миф. И еще неизвестно, как пережитые кошмар, кома и переохлаждение отразятся на здоровье Али, которому в ноябре исполнится всего лишь 20 лет.