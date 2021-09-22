«Обнаружен мужчина в бессознательном состоянии». Начальник погранзаставы об избитом мигранте на границе с Польшей

Новости Беларуси. Жестокое отношение польских пограничников к беженцам продолжает шокировать. Вот очередной вопиющий случай на белорусско-польской границе. В Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым. Белорусские медики доставили мужчину в районную больницу Свислочи, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Это первые кадры спасения мигранта. На видео белорусы, которым Али Салах Аддан теперь обязан за свой второй день рождения. 19-летнего парня нашли лежащим на границе – сапоги на босу ногу, тонкая куртка. Привели в чувство. Он постоянно просил воды, ведь до этого четыре дня ничего не ел и не пил.

Павел Бута, начальник пограничной заставы «Тушемля»:

Пограничным нарядом в лесном массиве вблизи государственной границы Республики Беларусь с Республикой Польшей был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. В связи с его тяжелым состоянием было принято решение доставить его на пограничную заставу и вызвать неотложную помощь. По прибытии скорой помощи его направили для оказания помощи в Свислочскую районную больницу.

Сейчас жизни Али Салах Аддана ничего не угрожает, вот только раны на руках и ногах сильно ноют. Держится за сердце – оно после сильного стресса стало болеть.