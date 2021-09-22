Прямой эфир

«Обнаружен мужчина в бессознательном состоянии». Начальник погранзаставы об избитом мигранте на границе с Польшей

22 сентября 2021 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жестокое отношение польских пограничников к беженцам продолжает шокировать. Вот очередной вопиющий случай на белорусско-польской границе. В Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым. Белорусские медики доставили мужчину в районную больницу Свислочи, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Подробности у Галины Буро.

«Обнаружен мужчина в бессознательном состоянии». Начальник погранзаставы об избитом мигранте на границе с Польшей-1

Предварительный диагноз – кома неясного генеза, ну и налицо явные признаки общего переохлаждения.

«Обнаружен мужчина в бессознательном состоянии». Начальник погранзаставы об избитом мигранте на границе с Польшей-4

Это первые кадры спасения мигранта. На видео белорусы, которым Али Салах Аддан теперь обязан за свой второй день рождения. 19-летнего парня нашли лежащим на границе – сапоги на босу ногу, тонкая куртка. Привели в чувство. Он постоянно просил воды, ведь до этого четыре дня ничего не ел и не пил.

«Обнаружен мужчина в бессознательном состоянии». Начальник погранзаставы об избитом мигранте на границе с Польшей-7

Павел Бута, начальник пограничной заставы «Тушемля»:
Пограничным нарядом в лесном массиве вблизи государственной границы Республики Беларусь с Республикой Польшей был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. В связи с его тяжелым состоянием было принято решение доставить его на пограничную заставу и вызвать неотложную помощь. По прибытии скорой помощи его направили для оказания помощи в Свислочскую районную больницу.

Сейчас жизни Али Салах Аддана ничего не угрожает, вот только раны на руках и ногах сильно ноют. Держится за сердце – оно после сильного стресса стало болеть.

Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь». Подробнее здесь.

# Беженцы # общество # Али Салах Аддан # Павел Бута # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»
22 сентября 2021 16:51

Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»

Беженец на белорусско-польской границе: «Мы здесь находимся 44 дня, всё это время ждём результата»
22 сентября 2021 16:47

Беженец на белорусско-польской границе: «Мы здесь находимся 44 дня, всё это время ждём результата»

«Его основа – натуральные травы». В «Великом камне» планируют создать производство лекарства против коронавируса
22 сентября 2021 16:33

«Его основа – натуральные травы». В «Великом камне» планируют создать производство лекарства против коронавируса