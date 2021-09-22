Врач из Свислочи о состоянии мигранта: «Госпитализирован сразу в реанимационное отделение»

Новости Беларуси. Жестокое отношение польских пограничников к беженцам продолжает шокировать. Вот очередной вопиющий случай на белорусско-польской границе. В Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым. Белорусские медики доставили мужчину в районную больницу Свислочи, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас жизни Али Салах Аддана ничего не угрожает, вот только раны на руках и ногах сильно ноют. Держится за сердце – оно после сильного стресса стало болеть. Иностранца уже перевели из реанимации в обычную палату. Он признается, что давно не спал в теплой постели, и очень благодарен медперсоналу Свислочской больницы за заботу.

Лариса Климчук, и.о. главного врача Свислочской центральной районной больницы:

Али Салах Аддан был доставлен вчера около 17 часов к нам в приемное отделение в состоянии спутанного сознания с признаками переохлаждения. Был госпитализирован сразу в реанимационное отделение, где осмотрен профильными специалистами. Пациенту были проведены необходимые диагностические обследования, и соответственно оказывалась медицинская помощь. Сегодня утром уже пациент переведен в общее соматическое отделение. В настоящее время состояние его не вызывает опасений.