Героиня проекта «Белорусская SUPER женщина»: Я готова быть слугой народа, ему во благо

Новости Беларуси. Когда деревня – это тренд, а толока – образ жизни. Героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина» Вера Пикула точно знает, как вместе можно сделать краше и комфортнее жизнь на селе.

28 лет она работала в местном детском доме, а сейчас возглавляет Дивинский сельский исполком и мотивирует односельчан преображать свой агрогородок.

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Вера Пикула, председатель Дивинского сельсовета:

У меня у мужа в телефоне записано: один номер (мой) – жена, а второй (корпоративный) – слуга народа. Так вот, я не боюсь этого слова. Да, я вместе с людьми сажаю эти деревья, вместе выхожу с ними на субботники. Я готова быть их слугой, им во благо.

Вера Пикула:

Я никогда не думала, что буду учителем, я хотела быть врачом. Но так случилось, что в мае я заканчивала школу, и на руках у меня умер отец, и после этого я решила, что стану учителем. О чем я не жалела ни одной минуты, ни одного мгновения, я любила. Я и сегодня с восхищением отношусь к педагогам, с уважением. И для меня это самая святая из профессий, потому что в руках учителя не только ум ребенка, но самое основное – сердце. 28 лет я проработала с детьми-сиротами в родном, любимом учреждении, среди любимого коллектива, который... В принципе, все мое становление проходило именно там. Родители всегда говорили, что человек должен уметь все делать и, по возможности, делать. А фраза, что уметь делать, но не делать – это фраза не про семью, в которой я родилась и выросла. В семье всегда был большой участок земли, хозяйство. Я умею косить, умею запрягать лошадь, я умею доить корову. Сегодня я, конечно же, это не делаю, но по необходимости могла бы поучаствовать в конкурсе.

Самый лучший показатель директора детского дома – чтобы он был директором другого предприятия, а не детского дома Вера Пикула:

Дети-сироты – это отдельная категория детей. Это не просто дети, это дети с особенными судьбами. И эти судьбы, порой, надо было с детками этими проживать: проживать, понимать, поддерживать, и это очень сложно. Самый лучший показатель директора детского дома, чтобы он был директором другого предприятия, а не детского дома. Чтобы детского дома вообще не существовало. Поэтому показатель – это, конечно, определенные дети. Поначалу в замещающие семьи. Это были гостевые семьи, приемные семьи. Потом появились дома семейного типа, и детей становилось все меньше в детском доме. И конечно же, это совместная работа всех структур, начиная с отдела по образования, заканчивая психологами, социальными педагогами различных учреждений и нашего в том числе. Поэтому я часто шутила: дай бог, чтобы это учреждение было когда-то закрыто. Я даже шуткой говорила, что откроем боулинг-клуб, ночную дискотеку. Может быть, в одном из зданий будет кафе самое крутое. Конечно же, это шутка с долей правды. Поэтому хотелось бы, чтобы у всех детей были родители и была семья, и это самое главное.

Вера Пикула:

Многое делается в государстве. И политика для детей-сирот, и все законы приняты очень правильные, и поэтому школ-интернатов для детей-сирот и детских домов становится все меньше. В Брестской области сегодня – только детский дом у нас и детская деревня в городе Кобрине, а все остальные дети в семьях. И это важно. И если даже какие-то проблемы с людьми, то эти проблемы тоже, наверное, надо для чего-то, они не дают расслабиться, допустим, мне. Я осознаю и понимаю, что надо делать какие-то выводы и что-то менять в своей жизни.

«Надо убрать улицы, берет грабли, убирает вместе с нами» Вера Пикула:

Когда прошла выборная кампания и меня избрали председателем сельского совета, конечно же, я представляла эту работу, но никогда не думала, что эта работа такая всеобъемлющая. Сегодня Дивин – это то местечко, в котором, я думаю, можно жить и можно жить молодой семье.

Светлана Сергиевич, жительница Дивина:

Благодаря ей, вот этот ремонт замечательный, улицы красивые, ухоженно очень, поэтому, конечно, преобразился в лучшую сторону. Она вместе с нами работает, надо надеть штаны спортивные и красить забор – она красит, надо убрать улицы – берет грабли, убирает вместе с нами. То есть она не показывает, что она лидер, она такая, как и мы. Трудится во благо своей малой родины. Я вообще родом из Дивина, и у меня здесь семья, я многодетная мамочка. Хочу сказать, что очень комфортно, все условия для детей. Нам нечего делить, вот я все время говорю, мы люди, мы единые Вера Пикула:

Что касается Дивина, чтобы он жил и развивался, есть все: школы, больница, два крупных предприятия, одно для женщин, второе для мужчин. Хочется, чтобы еще какие-то создавались рабочие места. Опять-таки, толкает и единство. Когда ты один будешь делать какую-то работу пять дней, а с группой людей, когда каждый заинтересован в результате своего труда, ты это сделаешь за два часа, потом еще вместе порадуешься, вместе повеселишься. Это очень важно. А вообще нам нечего делить, вот я все время говорю, мы люди, мы единые. Опять-таки, малое начинается с себя. Если я хочу, чтобы у меня дома было красиво, я хочу чтобы было красиво в Дивине и в целом в стране. Я счастливый человек, но и глубоко несчастный. Счастливый – потому что вроде как все у меня есть. А счастлив человек только тогда, когда ты сам себе завидуешь. А я себе никогда не завидую, потому что мне любой шаг всегда дается с трудом. У нас есть населенные пункты, в которых благоустройство зависит от самих людей. Вот почему люди требуют или говорят: вот почему в Дивине так красиво. А почему у вас этого не может быть? Организуйтесь.

Наталья Порхачева, директор Дивинского детского дома:

Работать в команде с ней одно удовольствие. Чем это объясняется? Тем, что ты чувствуешь за собой крепкое плечо. Она не только по работе поможет, подскажет, но и поддержит в трудную минуту, если что, и поможет советом. И когда впереди идет человек-лидер, за ним очень легко идти, легко с ним работать.