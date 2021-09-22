Беженец на белорусско-польской границе: «Мы здесь находимся 44 дня, всё это время ждём результата»

Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду. К лагерю, разбитому на рубеже «двуличной» демократии, отправилась Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Земля забвения. По-другому этот участок польской территории назвать язык не поворачивается. Здесь забыты все евростандарты по правам человека, нет пресловутого гуманизма и миграционной солидарности. Беженцы из Афганистана больше месяца выживают на холодной земле. Кажется, они давно усвоили, что гостеприимство не в западных традициях.

Бежали от войны и снова оказались под конвоем и колючей проволокой. Эта группа афганских мигрантов которую неделю ждет обещанного теплого приема от Евросоюза. В Польше они официально попросили убежища. Но пограничные службы нашей двуличной соседки держат у порога званых гостей.

Ни о каком убежище и увесистом соцпакете речи не идет. Людям, проводящим холодные ночи и дни на краешке европейской демократии, от нее не перепадает даже крошки хлеба.