Беженец на белорусско-польской границе: «Мы здесь находимся 44 дня, всё это время ждём результата»

Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.
К лагерю, разбитому на рубеже «двуличной» демократии, отправилась Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Земля забвения. По-другому этот участок польской территории назвать язык не поворачивается. Здесь забыты все евростандарты по правам человека, нет пресловутого гуманизма и миграционной солидарности. Беженцы из Афганистана больше месяца выживают на холодной земле. Кажется, они давно усвоили, что гостеприимство не в западных традициях.
Бежали от войны и снова оказались под конвоем и колючей проволокой. Эта группа афганских мигрантов которую неделю ждет обещанного теплого приема от Евросоюза. В Польше они официально попросили убежища. Но пограничные службы нашей двуличной соседки держат у порога званых гостей.
Ни о каком убежище и увесистом соцпакете речи не идет. Людям, проводящим холодные ночи и дни на краешке европейской демократии, от нее не перепадает даже крошки хлеба.
Мы здесь находимся 44 дня, все это время мы ждем результата. По совету адвоката мы подали заявку на статус беженца, но нам пока неясно, получим ли мы этот статус. Вы сами видите, как сейчас холодно, а когда дождь, в палатках вода, и мы мерзнем.
Находился в коме, с явными признаками переохлаждения. На белорусско-польской границе нашли мужчину. Читайте здесь.