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Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета

21 марта 2021 13:47
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Новости Беларуси. В историческом музее Белорусской православной церкви состоялось открытие мемориального кабинета почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 марта ему бы исполнилось 86 лет.

Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета-1

Личные вещи и награды, книги отзывов, рукописные документы, облачения – все из личной коллекции архипастыря, а также стол и кресло, за которыми работал владыка Филарет, пополнили экспозицию музея. Посетители также могут увидеть одну из его любимых икон, перед которой он часто молился.

Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Вспоминается то, что много сделано для Беларуси. Вспоминается, с одной стороны, простота Владыки в общении с людьми вне зависимости от их положения в обществе. С другой стороны, забота о каждой душе человеческой и обо всем белорусском народе, и о каждом отдельном человеке.

Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета-7

Церковно-исторический музей Белорусской православной церкви создавался по благословению митрополита Филарета. С единомышленниками он организовывал экспедиции, во время которых и собирались музейные экспонаты. Сегодня их насчитывается более 400.

Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета-10

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# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Филарет # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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