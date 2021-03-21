Вспоминается простота Владыки в общении с людьми. В Минске открыли экспозицию с личными вещами митрополита Филарета

Новости Беларуси. В историческом музее Белорусской православной церкви состоялось открытие мемориального кабинета почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 марта ему бы исполнилось 86 лет.

Личные вещи и награды, книги отзывов, рукописные документы, облачения – все из личной коллекции архипастыря, а также стол и кресло, за которыми работал владыка Филарет, пополнили экспозицию музея. Посетители также могут увидеть одну из его любимых икон, перед которой он часто молился.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вспоминается то, что много сделано для Беларуси. Вспоминается, с одной стороны, простота Владыки в общении с людьми вне зависимости от их положения в обществе. С другой стороны, забота о каждой душе человеческой и обо всем белорусском народе, и о каждом отдельном человеке.