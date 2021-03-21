За 30 лет на планете утрачено 420 млн гектаров зелёных зон. Международный день лесов отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. Международный день лесов отмечается сегодня, 21 марта. Праздник был провозглашен ООН девять лет назад, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным организации, всего за 30 лет на планете было утрачено 420 миллионов гектаров зеленых зон. Если потерять леса, земля уже никогда не будет дышать как прежде. А значит, климатический кризис будет неизбежен.

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. В нашей стране это одно из важнейших национальных богатств. Министерство лесного хозяйства постоянно проводит работу по увеличению лесных зон.