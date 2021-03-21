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За 30 лет на планете утрачено 420 млн гектаров зелёных зон. Международный день лесов отмечают в Беларуси

21 марта 2021 11:47
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Новости Беларуси. Международный день лесов отмечается сегодня, 21 марта. Праздник был провозглашен ООН девять лет назад, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 30 лет на планете утрачено 420 млн гектаров зелёных зон. Международный день лесов отмечают в Беларуси-1

По данным организации, всего за 30 лет на планете было утрачено 420 миллионов гектаров зеленых зон. Если потерять леса, земля уже никогда не будет дышать как прежде. А значит, климатический кризис будет неизбежен.

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. В нашей стране это одно из важнейших национальных богатств. Министерство лесного хозяйства постоянно проводит работу по увеличению лесных зон.

За 30 лет на планете утрачено 420 млн гектаров зелёных зон. Международный день лесов отмечают в Беларуси-4

Одна из самых масштабных кампаний, к которой подключаются многие белорусы, – «Неделя леса». Ее проводят ежегодно. Только в 2020-м руками волонтеров было высажено более 23 миллионов деревьев. В 2021 году «Неделя леса» пройдет с 3 по 10 апреля.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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