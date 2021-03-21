«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе

Новости Беларуси. Своя хоккейная команда, кружки по интересам и необыкновенные учителя. Кадинская школа Могилевского района признана лучшей сельской школой в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревенская школа уже давно не оглядывается на города. Здесь разработали свою формулу педагогического успеха. «Урокодавателей» нет, есть только учителя, преданные своему делу. В каждом третьем классе предмет ведет бывший выпускник. Так 25 лет назад сразу после окончания вуза в родную школу вернулась Людмила Каширина. В творческом тандеме с вороной Кроки она обучает английскому сельскую детвору. Любовь к такому нескучному иностранному у детей с первых уроков. Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?

– Oh, thank you. Can you give me a pencil case? – Yes, sure.

Людмила Каширина, учитель английского языка Кадинской средней школы:

Малыши, они как губки, они впитывают все, просто все. А еще известно всем, что малыши любят играть. Мы изучаем английский язык в ходе игры.

Валерия Наезжая, учащаяся Кадинской средней школы:

Я хочу стать программистом и поэтому учу английский язык. И те программисты, которые знают хорошо английский язык, хорошо зарабатывают.