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«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе

21 марта 2021 12:23
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Новости Беларуси. Своя хоккейная команда, кружки по интересам и необыкновенные учителя. Кадинская школа Могилевского района признана лучшей сельской школой в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе -1

Деревенская школа уже давно не оглядывается на города. Здесь разработали свою формулу педагогического успеха. «Урокодавателей» нет, есть только учителя, преданные своему делу. В каждом третьем классе предмет ведет бывший выпускник. Так 25 лет назад сразу после окончания вуза в родную школу вернулась Людмила Каширина. В творческом тандеме с вороной Кроки она обучает английскому сельскую детвору. Любовь к такому нескучному иностранному у детей с первых уроков.

Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?

«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе -4

Oh, thank you. Can you give me a pencil case?

Yes, sure.

«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе -7

Людмила Каширина, учитель английского языка Кадинской средней школы:
Малыши, они как губки, они впитывают все, просто все. А еще известно всем, что малыши любят играть. Мы изучаем английский язык в ходе игры.

«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе -10

Валерия Наезжая, учащаяся Кадинской средней школы:
Я хочу стать программистом и поэтому учу английский язык. И те программисты, которые знают хорошо английский язык, хорошо зарабатывают.

«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе -13

Обучать детей стараются в духе времени. Уже второй год пятые и шестые классы изучают английский язык на повышенном уровне. Недавно появился кружок робототехники. После всенародного вече у педагогов появилась еще одна задумка – запустить духовно-просветительский проект.

# Образование в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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