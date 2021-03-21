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Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?

21 марта 2021 12:19
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Новости Беларуси. Своя хоккейная команда, кружки по интересам и необыкновенные учителя. Кадинская школа Могилевского района признана лучшей сельской школой в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из ее стен вышли почти 70 медалистов, а сегодня там делают ставку на индивидуальные возможности каждого школьника. Детей учат верить в себя и подталкивают к личным успехам.

Юлия Мычка продолжит.

Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?-1

Надежда Артеменко, директор Кадинской средней школы:
Все наши достижения, наша гордость, трофеи, места, занятые в Республике Беларусь. Хоккей – «Золотая шайба» на приз Президента Республики Беларусь, футбольные достижения и заслуги спасателей-пожарных.

Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?-4

Музей Кадинской школы – это настоящая сокровищница. Успехи школьников застыли здесь в кубках и медалях. И это только часть достижений самой лучшей сельской школы в стране по рейтингу 2020 года. Подход к обучению – уникальный. Погони за отметками нет. В приоритете другое.

«Малыши, они как губки, они впитывают всё». Вот как учат английский в белорусской сельской школе

Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?-7

Надежда Артеменко:
В нашей школе мы хотим дать каждому ребенку возможность выбрать любимое дело, и чтобы он в этом деле был успешен. Если он успешен в учебе, в предметных олимпиадах кто не может в учебе быть успешным, выбрать спортивные занятия по интересам, выступать на сцене, рукодельничать, танцевать. То есть каждый может найти себя в определенном деле.

Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?-10

Для этого класса уже в мае прозвенит последний звонок. Без пяти минут выпускники агрогородка Кадино ни в чем не уступают городским. Планы амбициозные.

Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?-13

Виктория Мороз, учащаяся Кадинской средней школы:
Я хочу поступить в медицинский университет в Минске на стоматологический факультет. Там достаточно высокие проходные баллы 381 (это было в 2020 году), но я к этому стремлюсь, я сейчас готовлюсь к ЦТ, посещаю репетиторов и различные факультативы.

Погони за отметками нет. Чему учат детей в лучшей сельской школе Беларуси?-16

В школе работают кружки по интересам. Ставку делают на спорт и творчество. Шумно здесь и в выходные. И это, пожалуй, главный показатель, что детям здесь по-настоящему интересно.

# Образование в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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