Всего будет работать 41 пункт приёма документов. Когда можно зарегистрироваться на ЦТ?

Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов, а существенных нововведений во вступительной кампании нет. Об этом 20 апреля заявили представители Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важная часть вступительной кампании – централизованное тестирование. Пройти регистрацию можно будет с 2 мая по 1 июня. Всего будет работать 41 пункт приема документов. Само испытание начнется 14 июня уже традиционно с белорусского языка. На математику и русский выделят два дня. Структура, сложность и система оценки самого теста останется прежней.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Увеличено время сдачи, отведенное на сдачу централизованного тестирования по физике и математике, на 30 минут. А так в целом все остается так, как было, нужно просто спокойно готовиться.
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