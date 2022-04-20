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Всего будет работать 41 пункт приёма документов. Когда можно зарегистрироваться на ЦТ?

20 апреля 2022 16:38
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Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов, а существенных нововведений во вступительной кампании нет. Об этом 20 апреля заявили представители Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Всего будет работать 41 пункт приёма документов. Когда можно зарегистрироваться на ЦТ?-1

Важная часть вступительной кампании – централизованное тестирование. Пройти регистрацию можно будет с 2 мая по 1 июня. Всего будет работать 41 пункт приема документов. Само испытание начнется 14 июня уже традиционно с белорусского языка. На математику и русский выделят два дня. Структура, сложность и система оценки самого теста останется прежней.  

Всего будет работать 41 пункт приёма документов. Когда можно зарегистрироваться на ЦТ?-4

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Увеличено время сдачи, отведенное на сдачу централизованного тестирования по физике и математике, на 30 минут. А так в целом все остается так, как было, нужно просто спокойно готовиться.  

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Юрий Миксюк # Фотофакт

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