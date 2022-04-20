В Минобразования рассказали, какие новые специальности открыли белорусские вузы

Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов, а существенных нововведений во вступительной кампании нет. Об этом 20 апреля заявили представители Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский педагогический и волковысский колледжи впервые в стране объявляют прием на новую специальность – педагогическое сопровождение.