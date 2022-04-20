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В Минобразования рассказали, какие новые специальности открыли белорусские вузы

20 апреля 2022 16:43
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Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов, а существенных нововведений во вступительной кампании нет. Об этом 20 апреля заявили представители Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минский педагогический и волковысский колледжи впервые в стране объявляют прием на новую специальность – педагогическое сопровождение.

В Минобразования рассказали, какие новые специальности открыли белорусские вузы-1

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: 
В БГУ открыта геоинформатика, геоинформационные ресурсы, открыта биоинженерия – это новая специальность не только для БГУ, но и для страны. Ряд вузов открыли новые специальности. Гродненский университет Янки Купалы, Полоцкий университет – в области информационных технологий, Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова открыл специальность «спортивно-педагогическая деятельность».

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Касперович # Фотофакт

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