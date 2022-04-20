Александр Вольфович: человек в погонах в первую очередь должен быть истинным патриотом своей страны

Новости Беларуси. Человек в погонах в первую очередь должен быть истинным патриотом своей страны. Таким мнением с журналистами поделился Александр Вольфович во время своего визита в Могилевский институт внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретарь Совета безопасности обсудил с курсантами обстановку вокруг Республики Беларусь, а после сделал акцент на том, что внутреннюю безопасность страны в первую очередь обеспечивают сотрудники милиции.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Можно подготовить высокопрофессионального специалиста в той или иной области, но если человек не будет патриотом своей страны, не будет свою страну любить, понимать, у него не будет патриотических чувств, он не будет жить своей профессией. Не будет гордиться тем, что он офицер Министерства внутренних дел, что он милиционер, действительно настоящий защитник, страж своей страны.

Александр Вольфович Могилевский институт МВД посещает впервые, поэтому его интересовало все: от меню в столовой до инноваций в учебном процессе. Недавно в вузе появился онлайн-центр. Собственный портал не только открывает курсантам доступ к электронным лекциям, архивам и документам, но и дает возможность дистанционно участвовать в различных мероприятиях. На днях ребята соревновались в онлайн-турнире по шахматам.