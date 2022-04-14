«Принципиально новые подходы». Министр образования о трёх дисциплинах, которые появятся в белорусских вузах
Новости Беларуси. С 1 сентября в вузах появится новый социогуманитарный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студенты первого курса, независимо от факультета и специальности, будут изучать три дисциплины: историю белорусской государственности, современную политэкономию и философию.
Решение о необходимости введения этих предметов приняли на втором съезде ученых Беларуси еще в 2017 году. Соответствующее поручение дал и глава государства.
В течение пяти лет Министерство образования разрабатывало учебные программы. Сегодня уже готово печатное пособие под авторством профессуры БГУ, а также ректора Могилевского государственного университета. Как отметили авторы, новые дисциплины не отменяют классического курса истории Беларуси. Их основная задача – донести государственную позицию и точку зрения, а также объяснить, почему и как Беларусь существует на карте мира.
Последний раздел повествует об исторической и государственной символике с момента возникновения первых символов, а также содержит перечень всех государственных праздников. Книга была готова еще в 2020 году, но с учетом принятия в марте 2022-го обновленной Конституции она издается только сейчас. Летом также будет издан атлас по истории белорусской государственности, а осенью – хрестоматия.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Безусловно, все три дисциплины направлены на формирование мировоззренческой картины наших молодых людей. Это не является повторением традиционных дисциплин, которые ранее уже читались студентам, ни в коей мере. Это принципиально новые подходы, которые позволят фактически сформировать человека – человека современного, образованного, культурного, понимающего свое место в социуме и место нашего государства в целом на мировой карте.
По вопросу внедрения новых дисциплин в образовательный процесс был дан старт серии круглых столов. Они пройдут во всех областях. В последующем для преподавателей, кто будет читать дисциплины, организуют повышение квалификации.