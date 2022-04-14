«Принципиально новые подходы». Министр образования о трёх дисциплинах, которые появятся в белорусских вузах

Новости Беларуси. С 1 сентября в вузах появится новый социогуманитарный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студенты первого курса, независимо от факультета и специальности, будут изучать три дисциплины: историю белорусской государственности, современную политэкономию и философию.

Решение о необходимости введения этих предметов приняли на втором съезде ученых Беларуси еще в 2017 году. Соответствующее поручение дал и глава государства.

В течение пяти лет Министерство образования разрабатывало учебные программы. Сегодня уже готово печатное пособие под авторством профессуры БГУ, а также ректора Могилевского государственного университета. Как отметили авторы, новые дисциплины не отменяют классического курса истории Беларуси. Их основная задача – донести государственную позицию и точку зрения, а также объяснить, почему и как Беларусь существует на карте мира.