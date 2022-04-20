Украинский флаг уже висит у нас в парламенте. Чего боятся литовцы и как относятся к русскоязычным? Анонс интервью на СТВ

В Беларуси трудности возникли в первую очередь из-за истеричных и неразумных действий коллективного Запада. Но это тот случай, когда недруги стреляют в ногу самим себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военная пропаганда, стремительный рост цен на продукты и репрессии в отношении своих граждан. Литва погрязла в собственной демократии, но все еще пытается не подавать виду. Из соседней страны все чаще доносятся антибелорусские санкционные призывы, и это притом, что экономический эффект от них уже больно бьет по кошелькам обычных литовцев. Так, подсолнечное масло подорожало втрое, да и ассортимент широким больше не назвать. Кризис и на промышленных предприятиях – с начала года один из крупнейших в Прибалтике заводов по производству азотных удобрений охватила небывалая забастовка. Литовским работникам санкционная политика против близких партнеров не по вкусу, а белорусские контрмеры еще и бьют по зарплатам заводчан.

А пока официальный Вильнюс придумывает для нас новые заявления и обвинения, простые литовцы ежедневно по безвизу ездят закупаться в белорусские супермаркеты (напомним, эта возможность им открыта до 15 мая). Очевидно, что наши литовские соседи устали от безразличия собственных властей к их шаткому экономическому положению. Обостряет ситуацию и продвижение националистических идей. Вместе с беженцами из Украины в Литву прибыла русофобия, завышенные требования европейского комфорта и многое другое. Об этом не говорят на литовском телевидении, а люди боятся даже оставить недовольный комментарий в интернете. Юлия Алексеюк, СТВ:

Однако на СТВ литовская цензура не распространяется. Эксклюзивное интервью представители бесстрашной литовской общественности дали нашим журналистам. Подробности литовской демократии во всей красе.

Эдикас Ягелавичус, эксперт в области предпринимательства (Литва):

У нас все СМИ прогосударственные пугают, что здесь по улицам чуть ли не медведи ходят, все такое. В прошлый раз мы приезжали, с нами три часа беседовала служба государственной безопасности нашей страны.

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):

Позвонят: ваш дом сгорит, ваши дети будут убиты, с вами будет расправа. Русскоязычному населению у нас сейчас очень трудно. Что еще поражает нас, что украинский флаг у нас сейчас уже висит в парламенте. Литовского флага как бы нет. Есть только украинский флаг. Эдикас Ягелавичус:

Есть только страшные, плохие российские военные, орды. Белорусы тоже к ним относятся. Эрика Швянченене:

Мы боимся, чтобы мы не стали Украиной.

Эдикас Ягелавичус:

Пичкают нашим оружием, солдатами уже, как и Украина, так же. Эрика Швянченене:

Когда украинцы к нам приехали, все поняли. И потом у них уже появились претензии: им то не нравится, то не нравится. Если стоит дорогая машина украинская, около нее они что-то ели, куча дерьма, все выбросили. У нас уже злость, она растет.