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Минобразования: вузы Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов

20 апреля 2022 16:32
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Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов, а существенных нововведений во вступительной кампании нет. Об этом 20 апреля заявили представители Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минобразования: вузы Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов-1

Изменения коснулись лишь льгот. Так, возможность стать студентом без вступительных испытаний появится у выпускников спортивно-педагогических и военно-патриотических классов. Безоговорочно все вузы выделяют квоту сиротам. Еще вариант – взять целевое направление. К слову, с 2022 года организация – заказчик кадров сможет найти будущего специалиста и в крупном городе.  

Что касается профтехобразования, набор будет расширен по тем специальностям, которые наиболее востребованы в определенных регионах страны. На бюджет планируют зачислять 26 тысяч человек. Желающих получить среднее образование будут ждать в 110 учебных заведениях по всей стране.  

Минобразования: вузы Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов-4

В 2022 году будет расширен набор на педагогические и медицинские специальности, а также искусство и дизайн, садово-парковое строительство и технические профили.  

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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