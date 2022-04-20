Минобразования: вузы Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов

Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2022 году примут порядка 53 тысяч абитуриентов, а существенных нововведений во вступительной кампании нет. Об этом 20 апреля заявили представители Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснулись лишь льгот. Так, возможность стать студентом без вступительных испытаний появится у выпускников спортивно-педагогических и военно-патриотических классов. Безоговорочно все вузы выделяют квоту сиротам. Еще вариант – взять целевое направление. К слову, с 2022 года организация – заказчик кадров сможет найти будущего специалиста и в крупном городе.

Что касается профтехобразования, набор будет расширен по тем специальностям, которые наиболее востребованы в определенных регионах страны. На бюджет планируют зачислять 26 тысяч человек. Желающих получить среднее образование будут ждать в 110 учебных заведениях по всей стране.