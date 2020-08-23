Всегда возит с собой помаду и держит в кулаке сотню подчинённых. Эта женщина-руководитель вывела хозяйство в лидеры

Новости Беларуси. Это лучшее хозяйство в Лиозненском районе. Средняя урожайность в «Клевцах» – 45 центнеров с гектара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Это лучшее хозяйство в Лиозненском районе. Средняя урожайность в «Клевцах» – 45 центнеров с гектара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Удачным оказался в 2020 году эксперимент с новым сортом озимой пшеницы – 75 центнеров на круг. Для севера страны это почти рекорд. Всего же с 1 200 гектаров убрали 5 600 тонн зерна. В лидеры хозяйство вывела женщина-руководитель.
Зоя Катович, директор СФ «Клевцы»:
Женщиной всегда хочется оставаться и хочется быть красивой, всегда ухоженной. Так что подъем в пять утра, немножко подкрасимся, немножко губки подмажем, прическу. Каждый раз с собой вожу помаду, туфельки с собой на каблучке, чтобы можно было где-то там потом выйти. Потому что в другой раз домой не попадаешь. Хочется, естественно, и ногтики красивые сделать, чтобы документики подписать можно было, не стесняться своих рук. Во все годы женщины оставались женщинами.
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Ухоженная и обаятельная, с потрясающим чувством юмора. Сложно даже представить, что она в кулаке держит сотню подчиненных, в том числе мужа и двоих сыновей. Спуску нет никому. Со своих, признается, спрос вдвое выше.
Зоя Катович:
Они на работе у меня подчиненные, а я командир. И все они стараются помочь, конечно, поддержать постоянно в чем-то. Не только свою работу, а еще что-то подсказать даже. Муж у меня понимает, в технике хорошо разбирается, иногда подсказывает, как лучше сделать. Поддержка есть, у меня крепкое плечо, надежное плечо.
– А дома вы командир?
– Ну, дома, да. Вроде бы немножко я, но мне приходится уступать, чтобы муж себя все-таки чувствовал мужчиной и хозяином в доме.