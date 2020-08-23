Всегда возит с собой помаду и держит в кулаке сотню подчинённых. Эта женщина-руководитель вывела хозяйство в лидеры

Новости Беларуси. Это лучшее хозяйство в Лиозненском районе. Средняя урожайность в «Клевцах» – 45 центнеров с гектара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Удачным оказался в 2020 году эксперимент с новым сортом озимой пшеницы – 75 центнеров на круг. Для севера страны это почти рекорд. Всего же с 1 200 гектаров убрали 5 600 тонн зерна. В лидеры хозяйство вывела женщина-руководитель.

Ухоженная и обаятельная, с потрясающим чувством юмора. Сложно даже представить, что она в кулаке держит сотню подчиненных, в том числе мужа и двоих сыновей. Спуску нет никому. Со своих, признается, спрос вдвое выше.