Жена механизатора рассказала о работе мужа: «Он спал и видел. Трактор – это его жизнь, это его всё»

Подготовка соломы – тоже часть уборочной. И работа эта ведется круглосуточно. Катя пока в декретном отпуске, но тоже надеется пополнить ряды работников хозяйства. А пока обеспечивает мужу надежный тыл, взяв на себя дочек и быт. За душевным разговором на кухне признается: если надо прибить гвоздь – это только Саша. Днем. Ведь ночью его действительно не бывает дома.

Екатерина Шаторенко, жена механизатора агрокомбината «Юбилейный»:

Он сказал: «Я хочу работать, я хочу заработать, потому что мне надо кормить семью». Там как-то и платится чуть-чуть побольше. Он говорит: «Мне все равно, день или ночь». Он сказал: «Я буду работать ночью, там заработок больше, потому что мне надо кормить семью». Он не боится. Он не боится работы, он никогда не сказал плохое что-то про работу. Ему здесь очень нравится. Главное, что у него есть трактор. Я даже помню, как он рассказывал, свекровь рассказывала, как он только пришел после школы, сумку эту закинул и быстрее к папе на работу побежал. На комбайне, на тракторе. Говорит: «Это мое, это мое». Он спал и видел. Трактор – это его, это его жизнь, это его все.