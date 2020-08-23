Жена механизатора рассказала о работе мужа: «Он спал и видел. Трактор – это его жизнь, это его всё»

Новости Беларуси. Это пригород Орши, поселок Бабиничи, где агрокомбинат «Юбилейный» построил 40-квартирный дом для своих сотрудников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Это пригород Орши, поселок Бабиничи, где агрокомбинат «Юбилейный» построил 40-квартирный дом для своих сотрудников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сдали его в декабре, но пустующих помещений уже нет. Средняя зарплата по хозяйству – чуть более 1 000 рублей. Не удивительно, что сюда съехались семьи со всей Беларуси. Например, супруги Шаторенко с двумя дочерьми перебрались из Лиозненского района.
– Папа по ночам дома не бывает, он на таком тракторе работает.
– Сзади с тобой потом нарисуем пресс, с которым я работаю. Для животных солому мы прессуем. Да, Юля?
– Да-а. Потому что я знаю, какие-то там круги делаешь.
– Да, круглые рулоны получаются.
Подготовка соломы – тоже часть уборочной. И работа эта ведется круглосуточно. Катя пока в декретном отпуске, но тоже надеется пополнить ряды работников хозяйства. А пока обеспечивает мужу надежный тыл, взяв на себя дочек и быт. За душевным разговором на кухне признается: если надо прибить гвоздь – это только Саша. Днем. Ведь ночью его действительно не бывает дома.
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Екатерина Шаторенко, жена механизатора агрокомбината «Юбилейный»:
Он сказал: «Я хочу работать, я хочу заработать, потому что мне надо кормить семью». Там как-то и платится чуть-чуть побольше. Он говорит: «Мне все равно, день или ночь». Он сказал: «Я буду работать ночью, там заработок больше, потому что мне надо кормить семью». Он не боится. Он не боится работы, он никогда не сказал плохое что-то про работу. Ему здесь очень нравится. Главное, что у него есть трактор. Я даже помню, как он рассказывал, свекровь рассказывала, как он только пришел после школы, сумку эту закинул и быстрее к папе на работу побежал. На комбайне, на тракторе. Говорит: «Это мое, это мое». Он спал и видел. Трактор – это его, это его жизнь, это его все.