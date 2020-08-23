Школьная форма: как сделать правильный выбор? Советы от главы «Беллегпрома»

Новости Беларуси. Как выбрать своему ребенку школьную форму? Глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина стала гостьей программы «Неделя» на СТВ и рассказала об этом. Игорь Позняк, СТВ:

Считанные дни остаются до начала учебного года. Вот перед нами весьма симпатичная коллекция. К некоторым моделям у меня возникают вопросы. Вам не кажется, что как-то ярче хочется наших деток одевать? Или это такой тренд нынешнего года?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Вы знаете, в тренде нынешнего года, наверное, в школе это все-таки более такие цвета, скажем, классические, базовые – они всегда были и, наверное, будут. Это оттенки синего, оттенки бордового, это серая гамма, как бы ни хотелось, это белая, безусловно, – не все в серости, конечно. Особенно девочкам хочется видеть какие-то такие светло-молочные оттенки. Конечно, в коллекциях предлагаются и яркие цвета: фуксия сегодня в детской одежде распространена. Поэтому коллекция вообще на полках – это мы здесь представили такое узкое направление, скажем, одного из разработчиков. Тем не менее, на полках магазинов, сегодня на предприятиях выпущено порядка 500 тысяч единиц одежды, предназначенной для школы. Из них порядка 300 тысяч – это абсолютно новая коллекция, которая выполнена из разной ткани, из разных материалов, с разной отделкой. У нас все больше детей появляется нестандартного размера последние годы Сегодня очень популярна, кроме клетки, и полоска, и рубчик, продолжают оставаться в моде для мальчиков налокотники, которые придают такой джентльменский вид. Сегодня, хочу сказать, общество меняется, у нас все больше детей появляется нестандартного размера последние годы. У нас несколько предприятий особо уделили внимание в этом году выпуску коллекции третьей полнотной группе, потому что приходят такое заявки индивидуальные, когда дети нестандартные, вот отшивают, поэтому это все сегодня есть в торговой сети. Сегодня используются как хлопковые, так и вискозные ткани, продолжается использование взрослого стиля в детской одежде. Мы знаем, что маленькие модницы хотят быть похожими на пап и на мам. Игорь Позняк:

А какая-то обратная связь существует у вас? Вы вообще изучаете мнение детей, изучаете мнение родителей? Как это происходит?

Татьяна Лугина:

Конечно. Во-первых, у нас есть на ряде предприятий уже выстроенная система работы, когда коммерческие службы, в частности маркетинговые службы, начиная еще с прошлого учебного года, это уже где-то происходит, начиная с марта как минимум. То есть с февраля выходят на педсоветы гимназий, школ и вступают во взаимодействие с представителями родительских комитетов, обсуждаются предыдущие периоды, какую одежду носили, какие предпочтения на следующий сезон, готовы ли вы одеваться индивидуально. Здорово, когда гимназия именно под свое учебное заведение отрабатывает какую-то атрибутику У нас порядка 35 тысяч – много это или мало – но это только по нашей статистике (я уверена, что она в 2 или 3 раза больше) наши предприятия изготавливают модели под конкретные гимназии, школы и под конкретные классы. Это система не нова, скажем, она имеет место быть, она зарекомендовала себя с положительной стороны и, я знаю, очень много частных фирм даже в городе Бресте, в Минске, которые тоже вступают во взаимодействие конкретно под класс, под чуть ли не индивидуальные мерки, ну, условно индивидуальные. Тем не менее руководитель школы дает на предприятие перечень, список детей, количество моделей, условные размеры – по этим размерам отшиваются для всей гимназии модели. Особенно это сегодня популярно в трикотажном верхе, и, я считаю, это абсолютно правильно: жакет, жилет, кардиган – сегодня это может быть все, что угодно. Мне кажется, это здорово, когда гимназия именно под свое учебное заведение отрабатывает какую-то атрибутику, то есть фирменный цвет гимназии, фирменный логотип гимназии, тот же герб, тот же флаг – это внутренняя какая-то корпоративная культура. Последние пять лет градус лояльности у покупателя переходит в направление трикотажной одежды Игорь Позняк:

Вы в непростое положение ставите всех покупателей – глаза разбегаются. Давайте такой вот финальный совет: как сделать правильный выбор, придя в магазин? Татьяна Лугина:

У нас осталась неделя, грубо говоря, для того, чтобы можно было одеть ребенка в школу. Понятно, что сегодня на полках мы предлагаем как одежду из делового стиля, так и одежду спортивного направления. В этом году у нас ряд предприятий разнообразил форму для занятия, скажем, физкультурой и вообще в быту – своих предложений на полках очень много имеем мы, поэтому это как одно из направлений. Что касается школы – конечно, наверное, я, как мама, понимаю, что мой ребенок хочет: А – быть красивым; Б – иметь удобную одежду. И статистика это подтверждает, что последние пять лет градус лояльности у покупателя переходит в направление трикотажной одежды.

Сегодня кардиганы, пиджаки из футерованного трикотажного полотна – они с каждым годом пользуются популярностью. Это удобно, дети подвижны, им удобно находиться как в учебном зале, так и на переменах. И плюс он удобен и в носке. Мы и делали акцент, и делаем. Швейные предприятия последнее время, именно при изготовлении школьных коллекций, школьных комплектов, школьных каких-то единичных изделий, делают ставку на трикотажные тканеподобные полотна – такие сегодня тоже есть. На это я, конечно, делаю акцент и рекомендую – как мама, прежде всего, и второе, как руководитель отрасли. Конечно, я хочу опять же отметить, что каждый год у нас улучшаются качественные показатели и, скажем, гигиенические показатели тканей камвольных, которые тоже некоторые предприятия использовали в своих коллекциях. Это ткани, скажем, более удобные в носке и по гигроскопичности, и по другим свойствам – ребенку в них будет более комфортно. И по содержанию шерсти – не так много, как было в те годы – это тоже важно.