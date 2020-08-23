Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19

Новости Беларуси. Из шести комбайнов в поле угадать, на каком работает Маша Грушецкая, – та еще задача. Особенно если ни в одной машине ее нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это как игра в наперстки. Завидев журналистов издали, девушка попыталась скрыться. Но уйти от нас еще никому не удавалось. Немногословная и скромная, она привыкла работать и покорять голубой экран в ее планы никак не входило.

Мария Грушецкая, комбайнер ОАО «Жухнево»:

Некогда с вами тут стоять, надо убирать. Мужики убирают, а нам надо тонны, деньги зарабатывать. Дождь пойдет, что потом, как уберешь? Никак. Два дня вот стаяли, теперь надо убирать.

– Ты знаешь, что ты уникальная?

– Не знаю.