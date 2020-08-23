Прямой эфир

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19

23 августа 2020 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из шести комбайнов в поле угадать, на каком работает Маша Грушецкая, – та еще задача. Особенно если ни в одной машине ее нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19-1

Это как игра в наперстки. Завидев журналистов издали, девушка попыталась скрыться. Но уйти от нас еще никому не удавалось. Немногословная и скромная, она привыкла работать и покорять голубой экран в ее планы никак не входило.

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19-4

Мария Грушецкая, комбайнер ОАО «Жухнево»:
Некогда с вами тут стоять, надо убирать. Мужики убирают, а нам надо тонны, деньги зарабатывать. Дождь пойдет, что потом, как уберешь? Никак. Два дня вот стаяли, теперь надо убирать.
Ты знаешь, что ты уникальная?
Не знаю.

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19-7

Зато знаем мы. Маша – единственная девушка в Беларуси, которая работает на комбайне. Прошу заметить, не помогает, а управляет. «Уборочная-2020» вторая в ее жизни. И между тем девушке едва исполнилось девятнадцать.

Читайте также:

Жена механизатора рассказала о работе мужа: «Он спал и видел. Трактор – это его жизнь, это его всё»

Всегда возит с собой помаду и держит в кулаке сотню подчинённых. Эта женщина-руководитель вывела хозяйство в лидеры

«Мужчины-руководители и помощь, наоборот, просят и советуются». О женщинах в уборочной кампании

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19-10

Оксана Красовская, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Толочинского райисполкома:
Все-таки за руль такого штурвала, трактора, в теперешних условиях комбайна сесть девушке молодой – это показать свою способность. Знаете, у нас даже мужчины не могут сделать то, что делают женщины, особенно такие молодые. Какую-то отдельную операцию сделать при посеве, при вспашке, при обработке. На нее даже как-то парни засматриваются и так боязно смотрят, думают: «Вот наша Маша, молодец».

# Сельское хозяйство # общество # Мария Грушецкая # Оксана Красовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всегда возит с собой помаду и держит в кулаке сотню подчинённых. Эта женщина-руководитель вывела хозяйство в лидеры
23 августа 2020 18:05

Всегда возит с собой помаду и держит в кулаке сотню подчинённых. Эта женщина-руководитель вывела хозяйство в лидеры

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130
23 августа 2020 17:59

«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

«Сегодня не так-то просто быть на рынке»: председатель «Беллегпрома» рассказала о ситуации в концерне
23 августа 2020 17:43

«Сегодня не так-то просто быть на рынке»: председатель «Беллегпрома» рассказала о ситуации в концерне