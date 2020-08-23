«Сегодня не так-то просто быть на рынке»: председатель «Беллегпрома» рассказала о ситуации в концерне

Новости Беларуси. Гостем программы «Неделя» на СТВ стала Татьяна Лугина, глава концерна «Беллегпром». Поговорили о том, что волнует белорусских детей, а также их родителей, а также о том, что волнует сегодня абсолютно каждого жителя нашей страны: как ваши предприятия работают? Игорь Позняк, СТВ:

Как ваши предприятия работают? Как ваши те самые почти 40 тысяч людей трудятся?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Сегодня легкая промышленность страны работает в штатном режиме. Мы анализировали и предполагаем, что все-таки отрасль в этом году уже весной столкнулась с рядом проблем. У нас даже эпидемиологическая ситуация обострила некоторые ассортиментные группы и их реализацию на рынке. Особенно это почувствовала обувная промышленность страны. Когда рынок Российской Федерации вошел в карантинные меры, ряд наших крупных обувщиков, которые имеют свой развитый ритейл на российском рынке, и даже наши трикотажники не смогли в полном объеме, как обычно, выгружать свой товар и отгружать, реализовывать на этом огромном рынке – конечно же, мы уже с мая испытывали достаточно серьезные проблемы с реализацией. Понимаешь, что никто никому ничего не даст Разработаны такие стресс-планы, бизнес-планы – мы понимали, что год в принципе будет достаточно сложным для отрасли. Все политические события, которые нынче происходят в стране, на отрасли, может быть, и отражаются, но, тем не менее, люди трудятся и понимают, что если мы сейчас как-то не так воспримем или будем подвластны каким-то внешним влияниям, будем саботировать работу, то мы тем более не войдем на новые рынки, которые мы себе поставили в задачу – найти какую-то диверсификацию, кроме российского рынка. И мы, в общем-то, свой курс не меняем. У нас работа, поиск новых партнеров, поиск новых рынков, поэтому отрасль работает. Мы понимаем, что сегодня не так-то просто быть на рынке – это мы все осознаем очень четко. Возможно, нам еще раз помогли это понять та же пандемия и коронавирус. Даже если есть моменты, какие-то вопросы в коллективах возникают, то мы выезжаем на места, разговариваем. Действительно, когда разговариваешь с женщинами, ставишь на весы и какие-то риски ситуационные и начинаешь в экономику вдаваться – понимаешь, что никто никому ничего не даст. Все осознают свою причастность к любой, как говорится, единице продукции, к любому заработанному рублю. Продолжаем работать, и планы у нас большие.

Игорь Позняк:

Сегодня мы пытаемся в теории нарисовать, что может произойти, если поддаться на призывы «давайте мы не будем выходить на рабочие места, а давайте мы пойдем другим путем». Вы руководитель крупного концерна, отвечаете за целую отрасль. Ваше видение – что может быть? В теории, дабы наши зрители понимали, чем это может обернуться. Не только в высокой политике – многие белорусы абсолютно аполитичны, многие белорусы думают: как мне накормить своего ребенка, во что одеть. Сейчас мы думаем, как подготовиться к новому учебному году – многие традиционно в августе в этих самых предшкольных заботах. Мы понимаем, что потеряем даже то, что имеем Татьяна Лугина:

Теоретически, конечно. Мы даже не допускаем, что эта теория каким-то образом может воплотиться в практику, потому что мы все, в общем-то, основная часть общества – грамотные люди. То есть сиюминутные эмоции, конечно, подвластны любому гражданину. Тем не менее мы все здравомыслящие люди, умеющие считать и умеющие выстраивать следственные какие-то связи. Если мы не будем иметь рабочие места, заработную плату, будем думать, что мы сейчас что-то поменяем, а завтра у нас будет по-другому или будет какой-то другой достаток, когда это все глубоко осмысливаешь (общаясь коллективами мы это же им доносим) – мы понимаем, что потеряем даже то, что имеем. И когда акцентируешь внимание на крупных текстильных, трикотажно-швейных предприятиях – действительно, сколько вложило государство в модернизацию, подставляло плечо и для выделения льготных кредитных денежных средств. И написание законодательных актов для поддержки того или другого бизнеса, и для поддержания, субсидирования каких-то моментов. Игорь Позняк:

А малый бизнес – это тоже ваша сфера? Татьяна Лугина:

Это тоже. Мы сегодня практически не разделяем и ответственны за легкую промышленность страны, понимая, что это порядка 2 000 предприятий, невзирая, что в состав концерна входит всего лишь 100. Мы сегодня четко понимаем, что в приоритете рынок Евросоюза. Ну и, конечно же, рынок Китая Мы сегодня ответственны, и я официально заявляю, что у меня, как говорится, душа болит как за предприятия в составе нашего концерна, так и за легкую промышленность страны. Поэтому мы защищаем свой рынок и в принципе производителей изделий легкой промышленности страновой. Сегодня говорим о том, что надо объединить усилия для выхода на экспортные рынки. И причем рынок не только России, как мы, в общем-то привыкли и комфортно нам было долгие годы работать. Мы сегодня четко понимаем, что в приоритете рынок Евросоюза. Ну и, конечно же, рынок Китая, хотя в этом году по определенным причинам, конечно, сложно пока работать. Но, я думаю, рано или поздно ситуация выровняется. Я считаю крупным предприятие, где 500-1000, не говоря уже о 2-3 тысячах – есть у нас такие предприятия тоже в системе. У нас с десяток есть крупных предприятий, где от 1,5 до 3 тысяч человек. Это крупные компании, на которых процессы как запускаются не быстро, так и отслеживаться должны – каждый передел и каждый процесс важен. Поэтому люди, особенно на этих крупных предприятиях, отдают себе отчет, что каждая минута, каждая, как я говорю, вольность или недоработка коллективная в переделе, повлечет последствия в конечном результате и конечный продукт, конечный план не будет выполнен. Игорь Позняк:

Очень важно вот эти коллективы сохранить? Ведь это и школа – национальная школа, можно так сказать? Как в науке школа – так и у вас школа, которая не создается за один день.

Татьяна Лугина:

Да, конечно. Технологическая школа, швейная, трикотажная, текстильная, да и обувная. Да, это сложный бизнес. Сегодня молодежь приходит, но обучить, конечно, не так просто. Из поколения в поколение передаются традиции, технологии. Сегодня технологии, конечно, быстро меняются, у нас на технологические процессы и на технологию очень большое влияние оказывает развитие дизайнов и технологических приемов. Италия очень влияние на моду оказывает, сегодня Китай и Таиланд тоже имеют ряд институтов, которые разрабатывают химическое, синтетическое направление, умные нити. Игорь Позняк:

Вы не скромничайте. Белорусское тоже очень хорошо знают за рубежом, всегда говорят за рубежом: Беларусь – это там, где сделано качественно и пошито качественно. И обувь нашу предпочитают. Мы любим качественное, мы любим натуральное Татьяна Лугина:

Мировые тренды – уже пять лет назад мы все понимали, что общемировое направление будет все-таки в химическую, синтетическую одежду с какими-то свойствами. Но, надо отдать должное: у нас, наверное, до сих пор все-таки люди предпочитают натуральность. Вот такие мы, белорусы, мы любим качественное, мы любим натуральное. Мы абсолютно четко понимаем, где синтетическое и не особо удобная в носке вещь или некомфортная, а где все-таки вещь качественная. И все равно приоритетность – вот даже взять бельевое – сегодня абсолютно все приверженцы хлопка, были и остаются, хотя вроде тренды мировые говорят, что белье уйдет в дешевую синтетическую одежду – да нет же. Мы все-таки себя уважаем, наверно, ну или любим, конечно, но прежде всего уважаем. И своим детям в первую очередь, да и сами мы хотим одеваться комфортно и чувствовать, как говорится, гармонию души, тела и одежды. Игорь Позняк:

Это такой своеобразный международный имидж. Что иностранцы увозят из Беларуси – обязательно магнит, обязательно скатерть.