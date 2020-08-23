«Мужчины-руководители и помощь, наоборот, просят и советуются». О женщинах в уборочной кампании

Новости Беларуси. Белорусские аграрии готовы преодолеть планку в 7,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидер кампании – Минская область. Здесь вплотную подошли к двухмиллионной отметке. Полуторамиллионный рубеж преодолен в Гродненском регионе.

Конечно, за говорящими цифрами статистики – тысячи скромных тружеников, от которых ни много ни мало зависит, будем ли мы завтра с хлебом. Самая тяжелая работа в поле обычно ложится на мужские плечи, но далеко не всегда. Наш витебский корреспондент Анастасия Бут ломает стереотипы.

Анастасия Бут, корреспондент:

В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не работали наравне с мужчинами. Они летают в космос, развивают бизнес, осваивают даже профессию кузнеца и, конечно же, успешно реализуют себя в сельском хозяйстве. Механизатор, комбайнер, агроном, директор – в русском языке эти слова мужского рода. Но я и героини нашего сюжета сегодня докажем, что нынешняя уборочная, впрочем, как и любая другая, может быть с женским лицом.

Она родилась и выросла в деревне Кордон Шумилинского района. Помнит, как дедушка и папа уходили летом в поля ранним утром и возвращались поздно ночью. А сегодня и сама… «пашет». Валентина Лобейко руководит хозяйством, где когда-то работали ее предки. Директор, которая знает, где можно добиться результата женским обаянием, а где – исключительно собственными познаниями.

Валентина Лобейко, директор КУСХП «Улльский»:

В основном все детали знаю, все узлы, все агрегаты. Естественно, это неотъемлемо. Это было частью нашей учебы в витебском ветинституте. Мы проходили и автодело. Был факультет механизации, два года учили всю технику. Естественно, это все известно.

– То есть, если сломался коленвал, вы знаете куда?

– Да, естественно. И где он находится, и где его приобрести, конечно, все это знаю.

И куда пристроить все свои шесть комбайнов, когда уборочная закончилась, тоже знает. Под руководством Валентины Лобейко предприятие «Улльский» завершило уборку одним из первых во всей Витебской области. Сегодня ее техника обмолачивает участки жителей деревень в округе, а их около 200. Четыре комбайна работают за Кордоном – помогают соседним хозяйствам.