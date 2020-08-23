«Мужчины-руководители и помощь, наоборот, просят и советуются». О женщинах в уборочной кампании
Новости Беларуси. Белорусские аграрии готовы преодолеть планку в 7,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидер кампании – Минская область. Здесь вплотную подошли к двухмиллионной отметке. Полуторамиллионный рубеж преодолен в Гродненском регионе.
Конечно, за говорящими цифрами статистики – тысячи скромных тружеников, от которых ни много ни мало зависит, будем ли мы завтра с хлебом. Самая тяжелая работа в поле обычно ложится на мужские плечи, но далеко не всегда.
Наш витебский корреспондент Анастасия Бут ломает стереотипы.
Анастасия Бут, корреспондент:
В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не работали наравне с мужчинами. Они летают в космос, развивают бизнес, осваивают даже профессию кузнеца и, конечно же, успешно реализуют себя в сельском хозяйстве. Механизатор, комбайнер, агроном, директор – в русском языке эти слова мужского рода. Но я и героини нашего сюжета сегодня докажем, что нынешняя уборочная, впрочем, как и любая другая, может быть с женским лицом.
Она родилась и выросла в деревне Кордон Шумилинского района. Помнит, как дедушка и папа уходили летом в поля ранним утром и возвращались поздно ночью. А сегодня и сама… «пашет». Валентина Лобейко руководит хозяйством, где когда-то работали ее предки. Директор, которая знает, где можно добиться результата женским обаянием, а где – исключительно собственными познаниями.
Валентина Лобейко, директор КУСХП «Улльский»:
В основном все детали знаю, все узлы, все агрегаты. Естественно, это неотъемлемо. Это было частью нашей учебы в витебском ветинституте. Мы проходили и автодело. Был факультет механизации, два года учили всю технику. Естественно, это все известно.
– То есть, если сломался коленвал, вы знаете куда?
– Да, естественно. И где он находится, и где его приобрести, конечно, все это знаю.
И куда пристроить все свои шесть комбайнов, когда уборочная закончилась, тоже знает. Под руководством Валентины Лобейко предприятие «Улльский» завершило уборку одним из первых во всей Витебской области. Сегодня ее техника обмолачивает участки жителей деревень в округе, а их около 200. Четыре комбайна работают за Кордоном – помогают соседним хозяйствам.
Валентина Лобейко:
И даже иногда, если честно, мужчины-руководители – мы общаемся все по мере возможности кто с кем – и помощь, наоборот, просят и советуются, когда надо. У меня, может, за эти годы выработались какие-то даже более мужские черты характера, потому что сказать и отстоять – я всегда.
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Современный ритм жизни больше, чем когда бы то ни было, требует многозадачности. И лидерами в этой ситуации оказываются женщины. Они могут одновременно красить губы, вести машину и разговаривать по телефону. Но! Во время съемок этого сюжета не было нарушено ни одно правило дорожного движения. Зато наши героини давали интервью, успевая сверять сводки с руководством района и заказывать стройматериалы для новой фермы. Конечно, признанное умение женщин лучше концентрироваться сразу на нескольких делах дает им конкурентное преимущество перед мужчинами. Но не стоит забывать, что за стальным на первый взгляд характером, стоит мягкая, ранимая и жаждущая романтики девушка.