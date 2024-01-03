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«Всегда хвалили нашу белорусскую резину». Почему в России популярны белорусские товары?

03 января 2024 20:08
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Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте мы затронем действительно важную тему – покупательский патриотизм. Потому что приобретать ту или иную вещь белорусского производителя – есть такое мнение, кто-то делает, например, чтобы похвастаться, посмотри, какая у меня крутая одежда, например, берут и отрывают ярлычок именно белорусского производителя и пришивают какой-нибудь иностранный или запаковывают в какую-нибудь красивую, модную, стильную коробку. Что с этим делать? Стоит стесняться белорусского бренда-производителя?

«Всегда хвалили нашу белорусскую резину». Почему в России популярны белорусские товары?-1

Виталий Божко, владелец фермерского хозяйства:
Мне кажется, это психология человека – что-то хочется попробовать не нашего. В России я долгое время работал, там белорусское всегда было.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Там белорусское – это зарубежное, конечно.

Виталий Божко:
Начиная от резины на машину. Я приезжаю, говорю: «Какую резину поставить?» Начинают перечислять. Я говорю: «Интересно». В Смоленске мне всегда хвалили нашу белорусскую резину. Как домой приезжаю, мне начинают какие-то другие совсем. Я говорю: «Почему нашу нет? Поставьте нашу». Это так, касательно, не говоря про линейку продуктов. По одежде то же самое, особенно то, что касается женского.

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# Торговля # общество # Михаил Свито # Алеся Лакина

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