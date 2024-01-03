«Всегда хвалили нашу белорусскую резину». Почему в России популярны белорусские товары?

Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте мы затронем действительно важную тему – покупательский патриотизм. Потому что приобретать ту или иную вещь белорусского производителя – есть такое мнение, кто-то делает, например, чтобы похвастаться, посмотри, какая у меня крутая одежда, например, берут и отрывают ярлычок именно белорусского производителя и пришивают какой-нибудь иностранный или запаковывают в какую-нибудь красивую, модную, стильную коробку. Что с этим делать? Стоит стесняться белорусского бренда-производителя?