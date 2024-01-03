Экономия до 200 долларов на одном гектаре! Учёный собрал устройство для увеличения урожайности

Вся защита в одном драже. Разработка молодого ученого из Горецкой сельхозакадемии нацелена на революцию в аграрном секторе. Денис Михеев сконструировал и собрал устройство, которое позволяет увеличить урожайность и открывает двери в белорусские поля новым культурам, чьи семена из-за своих параметров трудно высевались и не могли прижиться на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К белорусской инновационной разработке уже присматриваются не только наши аграрии, но и соседи. Как выглядит чудо-машина – узнавала Юлия Мычка.

Вот сюда загружается порция семян отмеренная, затем мы включаем дражиратор. Начинает вращаться днище дражиратора, семена поднимаются и совершают определенные движения внутри камеры смешивания.

Обычные семена, которые попадают в эту установку, превращаются в необычные. Машина одевает их в цветную шубу. Такой спасательный круг для беззащитного семечка не только дополнительная защита, но и стартовый запас питательных вещества. В сбалансированной оболочке жизнестойкость всходов значительно возрастает.

Денис Михеев, кандидат технических наук, доцент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Вложиться на этом этапе в семена, посевной потенциал семян, чтобы потом получить отдачу в виде увеличения урожайности. Это порядка 200 килограммов на гектар и обработать уже не рентабельно, а если мы берем рапс и свеклу, то это порядка 3-5 килограммов и очень рентабельно обработать, то есть вложиться на этом этапе в семена, посевной потенциал семян, чтобы потом получить отдачу в виде увеличения урожайности.

Разработка Дениса Михеева – находка для аграрного сектора особенно сегодня, когда страна нацелена на создание собственных сортов. 70 % хозяйств уже используют отечественные семена рапса. Их дражирование позволит увеличить посевной потенциал и без того весьма рентабельной культуры от 8 до 20 %.