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Петровский: «Майдан – это инструмент правления массами». Почему в Украине не работают политические механизмы?

03 января 2024 20:04
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом поговорим о работе спецслужб и о том, какие сюрпризы ждут бчб-террористов в 2024 году? В гостях политолог Петр Петровский.

Петровский: «Майдан – это инструмент правления массами». Почему в Украине не работают политические механизмы?-1

Петр Петровский, политолог:
Майдан – это инструмент правления массами. И те, кто кричат: Майдан, что они там не терпилы – это им внушили. Им внушили, что вы идете на Майдан, вы самостоятельны, свободны, сами собой управляете. Но это же ложь. Они что ли деньги на этот Майдан давали? Нет. Они сливки с этого Майдана получали? Тоже нет. Они потом стали пушечным мясом на Донбассе, на Майдане, везде. Более того, это пример глубочайшего политического инфантилизма. Я не любитель американцев цитировать, но Джорджа Буша младшего процитирую: цветные революции – это удел банановых республик. Перевожу Джорджа Буша младшего, он сказал это насчет попытки взятия Капитолия в 20-м году. Перевожу на их язык: майданы – это удел банановых несостоявшихся государств, где не работают государственные механизмы. А почему они не работают? Сначала раздать все олигархам, потом этих олигархов между собой стравливать, обманывать себя, соседа, все государственные институты, не платить налоги, не делать ремонт в квартире, воровать электроэнергию, воду.

Григорий Азаренок, СТВ:
Да все знают белорусы, что там все с границы начинается, потому что погранцу надо на лапу дать, потом гаишнику. Но к чему это все приводит?

Петр Петровский:
К чему приводит – государство фейковым становится.

Петровский: «Страной должны управлять те лица, которые не просто родились, а выкормлены и выращены в этой системе».

# Международная политика # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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