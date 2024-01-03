Сайт или соцсети? Вот как белорусский фермер продаёт товары через интернет

Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как работают сайты интернет-доставки именно отечественных производителей? Виталий, вы делаете интернет-доставку чаев, например? Есть у вас сайт свой?
Виталий Божко, владелец фермерского хозяйства:
Делаем. Мы пользуемся, да.
Алеся Лакина:
Вы через сайт или через соцсети?
Виталий Божко:
Соцсети, да – Instagram.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы сами ведете социальные сети или вам кто-то помогает в этом деле?
Виталий Божко:
Помогают. Конечно, самому все охватить невозможно.
«Новогодняя тематика». Какие товары с принтом дракона выпустили белорусские производители – подробнее здесь.