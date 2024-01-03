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Сайт или соцсети? Вот как белорусский фермер продаёт товары через интернет

03 января 2024 19:30
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Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как работают сайты интернет-доставки именно отечественных производителей? Виталий, вы делаете интернет-доставку чаев, например? Есть у вас сайт свой?

Сайт или соцсети? Вот как белорусский фермер продаёт товары через интернет-1

Виталий Божко, владелец фермерского хозяйства:
Делаем. Мы пользуемся, да.

Алеся Лакина:
Вы через сайт или через соцсети?

Виталий Божко:
Соцсети, да – Instagram.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы сами ведете социальные сети или вам кто-то помогает в этом деле?

Виталий Божко:
Помогают. Конечно, самому все охватить невозможно.

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# Торговля # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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