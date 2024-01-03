Сайт или соцсети? Вот как белорусский фермер продаёт товары через интернет

Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как работают сайты интернет-доставки именно отечественных производителей? Виталий, вы делаете интернет-доставку чаев, например? Есть у вас сайт свой?