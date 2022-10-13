«Ни одного сантиметра драгоценного земли не пойдёт впустую». Что делается со старыми зданиями, когда возводятся новые?

Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Еще одна приятная новость из области здравоохранения, касающаяся Московского района, – это скорое открытие 15-й поликлиники, которую ждут, конечно же, все его жители. Переедет из здания, которому в этом году исполняется 60 лет. Расскажите, какими возможностями будет обладать это новое здание? О каком количестве пациентов может идти речь и как готовитесь к открытию?

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

В последнее время массовое строительство жилья в микрорайоне Грушевка, вдоль проспекта Дзержинского – вот в этом районе. Много жилья вводится, поэтому настало время строительства новой поликлиники. Старая уже не может справиться с этим потоком граждан, поэтому принято было решение, и строится новая семиэтажная, на 850 посещений в день, современная поликлиника на территории республиканского кардиоцентра, то есть доступность будет. Тут парк, лес рядом, хорошие здания. Поэтому в конце ноября закончатся все общестроительные работы, закуплено оборудование, там идет монтаж. Планируется к Новому году торжественно открыть данную поликлинику. Екатерина Забенько:

А вот со старым зданием. Все-таки 60 лет отстояло, отслужило. Какие планы на него?