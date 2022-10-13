«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м

Новости Беларуси. Никто не забыт. Из Новополоцка в Тверскую область 13 октября отправили останки красноармейца, который трагически погиб во время освободительной операции «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим летом недалеко от деревни Матейково поисковики обнаружили фюзеляж самолета. Среди фрагментов машины были и человеческие останки. Благодаря уцелевшим номерам удалось выяснить модель бомбардировщика и имена всех членов экипажа. Один из них – Иван Коньков. 13 октября останки летчика со всеми почестями проводили на родину. Наш корреспондент Виктор Пралич продолжит.

Виктор Пралич, корреспондент:

2 июля 1944 года. Самолет Пе-2, вылетевший на боевое задание, попадает под вражескую атаку. Один из членов экипажа гибнет сразу. Двоим удается катапультироваться, но в них стреляют полицаи. Живым приземляется только один пилот.

А это июнь 2022-го. То самое место падения бомбардировщика, где спустя 78 лет развернулись поисковые работы. О том, что здесь долгие годы лежит сбитый советский самолет, рассказали местные краеведы. Отряд поисковиков и волонтеров сразу же приступили к раскопкам. Среди искореженного металла обнаружили и останки красноармейца. Как удастся установить, стрелка Ивана Конькова. Самолет сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию. Читайте здесь.

13 октября останки уроженца России, участника освободительной операции «Багратион» отправили на родину. Где и перезахоронят, предположительно, рядом с родными. Стрелку-радисту Ивану Конькову было 34 года. После пересечения линии фронта на 14-й минуте связь с экипажем оборвалась.

Ангелина Седельникова, волонтер поискового отряда:

Мы намного больше касаемся истории, чем остальные люди. Это очень почетно. Вот сейчас мы повезем останки за 650 километров. Нашлись вот и родственники. Это очень дорогого стоит. На церемонии передачи останков и Раиса Потапенко. 10-летней девочкой она в лесу нашла выжившего штурмана самолета Анатолия Дашина, второго пилота, и спрятала в землянке.

Раиса Потапенко, жительница деревни Матейково:

Я говорю: а кто вы? А он: я летчик. Самолет подбили, а я свалился с парашютом на дерево. И он говорил, что два летчика выпрыгнули. Одного полицаи убили, а я на дереве. Стреляли по мне. Сказали, что мы его спалим.