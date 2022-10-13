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«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м

13 октября 2022 15:38
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Новости Беларуси. Никто не забыт. Из Новополоцка в Тверскую область 13 октября отправили останки красноармейца, который трагически погиб во время освободительной операции «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим летом недалеко от деревни Матейково поисковики обнаружили фюзеляж самолета. Среди фрагментов машины были и человеческие останки. Благодаря уцелевшим номерам удалось выяснить модель бомбардировщика и имена всех членов экипажа. Один из них – Иван Коньков. 13 октября останки летчика со всеми почестями проводили на родину.

Наш корреспондент Виктор Пралич продолжит.

«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м-1

Виктор Пралич, корреспондент:
2 июля 1944 года. Самолет Пе-2, вылетевший на боевое задание, попадает под вражескую атаку. Один из членов экипажа гибнет сразу. Двоим удается катапультироваться, но в них стреляют полицаи. Живым приземляется только один пилот.

«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м-4

А это июнь 2022-го. То самое место падения бомбардировщика, где спустя 78 лет развернулись поисковые работы. О том, что здесь долгие годы лежит сбитый советский самолет, рассказали местные краеведы. Отряд поисковиков и волонтеров сразу же приступили к раскопкам. Среди искореженного металла обнаружили и останки красноармейца. Как удастся установить, стрелка Ивана Конькова.

Самолет сбит во время боевого вылета. Останки красноармейца, который погиб в 44-м, отправили из Новополоцка в Россию. Читайте здесь.

«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м-7

13 октября останки уроженца России, участника освободительной операции «Багратион» отправили на родину. Где и перезахоронят, предположительно, рядом с родными. Стрелку-радисту Ивану Конькову было 34 года. После пересечения линии фронта на 14-й минуте связь с экипажем оборвалась.

«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м-10

Ангелина Седельникова, волонтер поискового отряда:
Мы намного больше касаемся истории, чем остальные люди. Это очень почетно. Вот сейчас мы повезем останки за 650 километров. Нашлись вот и родственники. Это очень дорогого стоит.

На церемонии передачи останков и Раиса Потапенко. 10-летней девочкой она в лесу нашла выжившего штурмана самолета Анатолия Дашина, второго пилота, и спрятала в землянке.

«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м-13

Раиса Потапенко, жительница деревни Матейково:
Я говорю: а кто вы? А он: я летчик. Самолет подбили, а я свалился с парашютом на дерево. И он говорил, что два летчика выпрыгнули. Одного полицаи убили, а я на дереве. Стреляли по мне. Сказали, что мы его спалим.

«Живым приземлился только один». Стали известны подробности истории лётного экипажа, сбитого в 44-м-16

После Победы летчик навестил свою спасительницу. Но, пережив войну, миром Анатолий Дашин так и не успел насладиться. В 1947-м его не стало. Информации о месте захоронения третьего пилота Бориса Власова нет. А вот останки Ивана Конькова 14 октября перезахоронят на родине. А капсулу с землей с места разбившегося самолета передадут в местный музей.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Пралич # Ангелина Седельникова # Раиса Потапенко # Анатолий Дашин # Борис Власов # Иван Коньков # Фотофакт

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