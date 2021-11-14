«Все обещают страшную зиму, холодную и бесснежную». Лукашенко высказался о весенней вспашке и об озимых

Новости Беларуси. Вопросы уборочной, завершения осенних полевых работ по-прежнему актуальны. Особый акцент на подготовку техники к яровому севу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – работа в этом направлении ведется в каждом районе. И хотя сезон для осушения земель подходит к концу, задачи на 2022 год ясны – пригодные земли включать в севооборот, расширять площадь посевов и, как итог, увеличивать урожай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я облетел всю страну влево, вправо, вверх, вниз. Повлияла встряска эта – 75 примерно, даже больше, сегодня будет под 80 % поднято зяби под план. Это хороший процент, никогда такого не было. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Сегодня грибнистость после вспашки везде, даже в Гродненской области. Только отдельные хозяйства заботятся о культуре вспашки. Я почему об этом говорю? Потому что это прямая экономика. Если ты плохо вспахал, то тебе вместо одной культивации надо делать три следом культиватором. А это в три раза большие затраты. Поэтому надо повышать качество.

Ранний сев – это закон. Вот почему я требую, чтобы пораньше осенью перепахать всю почву, чтобы весной вспашки меньше было. А лучше, если мы избежим вообще пахать весной. Как только почва созрела – обрабатываем, сеем. Господь нам помог, бездельникам. Нам, бездельникам, помог, что такая осень была и самые поздние посевы имеют неплохой вид в зимовку, но мы не знаем, какая будет зима. Все обещают страшную зиму, холодную и бесснежную. Это значит, что озимые культуры, извините за тавтологию, перезимуют плохо. И их надо как можно раньше подкормить.