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Александр Лукашенко: «Каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения сельхозтехник»

14 ноября 2021 17:42
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Новости Беларуси. Вопросы уборочной, завершения осенних полевых работ по-прежнему актуальны. Особый акцент на подготовку техники к яровому севу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – работа в этом направлении ведется в каждом районе. И хотя сезон для осушения земель подходит к концу, задачи на 2022 год ясны – пригодные земли включать в севооборот, расширять площадь посевов и, как итог, увеличивать урожай.

Мелиоративные системы нужно ремонтировать раз в пять лет. Возможности у специализированных предприятий есть. Но они загружены лишь на 10 %. Стараются как могут, хотя средства на мелиорацию выделялись по остаточному принципу, а пригодные поля превращались в хмызняки. Теперь ситуация меняется.  

Александр Лукашенко: «Каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения сельхозтехник»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Надо еще раз вернуться к передвижным механизированным колоннам мелиорации (ПМК). Если в каждом районе они не нужны, то их нужно создать в тех районах, где они нужны. И параллельно хочу напомнить – в будущем году каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения сельхозтехник вот этих райагросервисов. Они нужны для сельского хозяйства. Определитесь, какими они должны быть, за зиму определитесь, и восстановите их.

Готовы работать засучив рукава. Зачем аграриям так нужна мелиорация? Рассказали они сами.  

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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