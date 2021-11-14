Александр Лукашенко: «Каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения сельхозтехник»

Новости Беларуси. Вопросы уборочной, завершения осенних полевых работ по-прежнему актуальны. Особый акцент на подготовку техники к яровому севу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – работа в этом направлении ведется в каждом районе. И хотя сезон для осушения земель подходит к концу, задачи на 2022 год ясны – пригодные земли включать в севооборот, расширять площадь посевов и, как итог, увеличивать урожай.

Мелиоративные системы нужно ремонтировать раз в пять лет. Возможности у специализированных предприятий есть. Но они загружены лишь на 10 %. Стараются как могут, хотя средства на мелиорацию выделялись по остаточному принципу, а пригодные поля превращались в хмызняки. Теперь ситуация меняется.