Украинский политолог: «Беларусь выступила выгодным аргументом в руках поляков, чтобы вести войну с Германией»

Новости Беларуси. Кому выгодно раздувать кризис на белорусско-польской границе и почему любой шаг Беларуси моментально становится поводом для западной критики? Спросим у политического аналитика из Киева Михаила Чаплыги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Многие эксперты, с которыми мы разговаривали, сходятся во мнении, что ситуация на белорусско-польской границе может быть решена достаточно просто: честный и открытый диалог. Беларусь не раз заявляла о готовности этот разговор поддержать. Так в чем тогда дело?

Михаил Чаплыга, политолог (Украина):

Данная ситуация больше спровоцирована Польшей. И тем политическим режимом, который сегодня царит в Польше. «Право и справедливость» – это очень консервативная правая партия, у нее наблюдалось сильнейшее падение рейтингов за последние полгода. И вдруг кризис с мигрантами. Они решили его раздуть, потому что он яйца выеденного не стоит по сравнению с тем потоком, который идет через Балканы, Грецию, через морские границы Италии и Испании. То есть вообще мизер по сравнению с тем, что происходит там. Но правящая партия в Польше решила там чуть ли не армию поднять, стратегические бомбардировщики – исключительно с целью поднять свои собственные рейтинги в глазах поляков на националистическом движении. Естественно, это вызвало недовольство в Германии, немцы уже высказали готовность принять этих беженцев у себя, если Польша не готова, и прекратить всю эту вакханалию на границе. Все эти комментарии, которые мы видим сегодня в западной прессе, говорят о том, что по большому счету главным зачинщиком выступает именно Польша. При этом конфликт носит внутриевропейский характер. Илона Волынец:

Беларусь уже обвинили во всем, в чем только можно. Это мы виноваты, что беженцы стремятся в Германию, и в том, что именно через польскую границу.