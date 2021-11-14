Украинский политолог: «Беларусь выступила выгодным аргументом в руках поляков, чтобы вести войну с Германией»
Новости Беларуси. Кому выгодно раздувать кризис на белорусско-польской границе и почему любой шаг Беларуси моментально становится поводом для западной критики? Спросим у политического аналитика из Киева Михаила Чаплыги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Многие эксперты, с которыми мы разговаривали, сходятся во мнении, что ситуация на белорусско-польской границе может быть решена достаточно просто: честный и открытый диалог. Беларусь не раз заявляла о готовности этот разговор поддержать. Так в чем тогда дело?
Михаил Чаплыга, политолог (Украина):
Данная ситуация больше спровоцирована Польшей. И тем политическим режимом, который сегодня царит в Польше. «Право и справедливость» – это очень консервативная правая партия, у нее наблюдалось сильнейшее падение рейтингов за последние полгода. И вдруг кризис с мигрантами. Они решили его раздуть, потому что он яйца выеденного не стоит по сравнению с тем потоком, который идет через Балканы, Грецию, через морские границы Италии и Испании. То есть вообще мизер по сравнению с тем, что происходит там. Но правящая партия в Польше решила там чуть ли не армию поднять, стратегические бомбардировщики – исключительно с целью поднять свои собственные рейтинги в глазах поляков на националистическом движении. Естественно, это вызвало недовольство в Германии, немцы уже высказали готовность принять этих беженцев у себя, если Польша не готова, и прекратить всю эту вакханалию на границе. Все эти комментарии, которые мы видим сегодня в западной прессе, говорят о том, что по большому счету главным зачинщиком выступает именно Польша. При этом конфликт носит внутриевропейский характер.
Илона Волынец:
Беларусь уже обвинили во всем, в чем только можно. Это мы виноваты, что беженцы стремятся в Германию, и в том, что именно через польскую границу.
Михаил Чаплыга:
Беларусь в данном случае попала в патовую ситуацию, потому что, исходя из гуманитарных соображений, конечно, правильно было бы поставлять туда и еду, и медикаменты, и воду, и генераторы. Это такое иезуитство. Если власти Беларуси плюнут на них и скажут, что ваши проблемы, перебирайтесь, как хотите, тогда власти Беларуси обвинят в бесчеловечности. Если они начнут туда поставлять воду, еду, медикаменты и генераторы, скажут, что они спонсируют миграционный кризис. Любая ситуация будет использована против. Беларусь в данном случае просто выступила выгодным аргументом в руках поляков, чтобы вести свою войну с Германией. Честно говоря, в данном случае Беларусь достаточно достойно выглядит, потому что отстаивает свои собственные интересы, не собирается быть инструментом в руках поляков в борьбе с немцами.
Илона Волынец:
Но именно Беларусь обеспечила беженцев водой, едой, светом, теплом. А по ту сторону границы предлагают только свою озабоченность. Ею же не накормить маленьких детей.
Михаил Чаплыга:
Когда вы говорите о правозащите, давайте будем говорить так, что правозащита, к сожалению, уже очень давно инструментализирована в интересах нового неолиберального порядка, когда права человека и борьба за демократию становятся инструментом внешнего влияния колонизации других стран. Раньше это было не так заметно, сейчас это стало очень заметно.
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