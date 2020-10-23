ГАИ будет проводить вечерние рейды возле пешеходных переходов

Новости Беларуси. Госавтоинспекция усилит контроль за пешеходными переходами. Сотрудники службы регулярно будут проводить вечерние рейды вблизи «зебры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водителям напомнят, что нужно быть внимательными в темное время суток и дождливую погоду. Согласно статистике, именно тогда количество аварий увеличивается. Профилактические беседы проведут не только с автолюбителями, но и с пешеходами. Особое внимание – детям.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД:

Приближаясь к дороге, пешеходам необходимо в обязательном порядке остановиться, осмотреться, послушать проезжую часть и убедиться в том, что транспортное средство либо отсутствует, либо действительно пропускает пешехода. Если пешеход передвигается с ребенком, необходимо крепко держать его за руку выше запястья. Следует максимально и заблаговременно продумать обозначение себя на проезжей части, использовать светоотражающие элементы, фликеры, одевать световозвращающий жилет и просто яркую одежду.