«Все мы пострадаем». Белорусские депутаты высказываются против экономических санкций

Новости Беларуси. К теме экономического давления на нашу страну. Позицию белорусского народа продолжают высказывать депутаты разных уровней. В своих обращениях к мировому сообществу они подчеркивают, что любые ограничения, которые будут применены к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям страны, в первую очередь ударят по простым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно такая политика коллективного Запада возмущает жителей регионов. Что бы ни стояло за красивыми словами о демократии и личных свободах, в белорусском обществе растет понимание того, что фактический результат санкций – подрыв экономического потенциала и замедление развития нашей страны. Причем речь не только об экономике.

Ирина Китурко, депутат Гродненского областного Совета депутатов:

Образование – это фундамент любой страны. Понятно, что есть желание у определенных сил разрушить именно этот фундамент. Но мне кажется, что чувство здравого смысла наших партнеров за рубежом и нас самих в наш замечательный Год народного единства просто не даст этого сделать в угоду каким-то политическим силам, политическим группировкам и так далее.