Прямой эфир

«Все мы пострадаем». Белорусские депутаты высказываются против экономических санкций

12 июня 2021 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К теме экономического давления на нашу страну. Позицию белорусского народа продолжают высказывать депутаты разных уровней. В своих обращениях к мировому сообществу они подчеркивают, что любые ограничения, которые будут применены к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям страны, в первую очередь ударят по простым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все мы пострадаем». Белорусские депутаты высказываются против экономических санкций-1

Особенно такая политика коллективного Запада возмущает жителей регионов. Что бы ни стояло за красивыми словами о демократии и личных свободах, в белорусском обществе растет понимание того, что фактический результат санкций – подрыв экономического потенциала и замедление развития нашей страны. Причем речь не только об экономике.

«Все мы пострадаем». Белорусские депутаты высказываются против экономических санкций-3

Ирина Китурко, депутат Гродненского областного Совета депутатов:
Образование – это фундамент любой страны. Понятно, что есть желание у определенных сил разрушить именно этот фундамент. Но мне кажется, что чувство здравого смысла наших партнеров за рубежом и нас самих в наш замечательный Год народного единства просто не даст этого сделать в угоду каким-то политическим силам, политическим группировкам и так далее.

«Все мы пострадаем». Белорусские депутаты высказываются против экономических санкций-5

Снежана Куратчик, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Государство, страна – это люди, это наш народ. И, являясь народным избранником, депутатом народным, я не могла не подписаться против этих санкций. Это моя личная позиция, и считаю, что необоснованное такое давление на страну должно прекратиться. Все мы пострадаем, потому что это экономические вопросы, в первую очередь это и бюджет, который пострадает очень сильно и серьезно.

«Все мы пострадаем». Белорусские депутаты высказываются против экономических санкций-7

Цель таких действий – подтолкнуть людей к госперевороту. Впрочем, тем, кто реализует санкционный сценарий, не стоит забывать о понятии «геополитическая стабильность». Нанесенный по Беларуси удар может отразиться на всем евразийском континенте.

Читайте также:

«Какое бы ни было отношение к руководству страны, простые люди не должны страдать». Что минчане говорят о санкциях?

Председатель Мингорсовета: мы напрямую реально пострадаем от этих санкций, и об этом никто не думает

«Чтобы прекратили необоснованное давление на нашу страну». Наталья Кочанова об обращении депутатов Беларуси к мировому сообществу

# Санкции # общество # Ирина Китурко # Снежана Куратчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Многим из них повезёт». Как Виктор Хренин напутствовал призывников
12 июня 2021 11:53

«Многим из них повезёт». Как Виктор Хренин напутствовал призывников

«Это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою Родину». В лицее МЧС прошёл выпускной
11 июня 2021 21:33

«Это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою Родину». В лицее МЧС прошёл выпускной

2-я городская больница и травматология 6-й городской возвращаются к обычному режиму работы
11 июня 2021 21:09

2-я городская больница и травматология 6-й городской возвращаются к обычному режиму работы