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2-я городская больница и травматология 6-й городской возвращаются к обычному режиму работы

11 июня 2021 21:09
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Новости Беларуси. Тем временем в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, еще одна больница возвращается к привычному режиму работs. С 17 июня пациентов по всем профилям будут принимать во 2-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

2-я городская больница и травматология 6-й городской возвращаются к обычному режиму работы-1

Места, которые ранее были отданы под лечение пациентов с коронавирусом, сейчас уже полностью задействованы. С 14 июня пациентов примет и травматолого-ортопедическое отделение 6-й городской клинической больницы.

Напомним, уже неделю в обычном режиме работает 3-я городская больница. С 7 июня начала прием пациентов 1-я больница.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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