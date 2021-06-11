2-я городская больница и травматология 6-й городской возвращаются к обычному режиму работы

Новости Беларуси. Тем временем в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, еще одна больница возвращается к привычному режиму работs. С 17 июня пациентов по всем профилям будут принимать во 2-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Места, которые ранее были отданы под лечение пациентов с коронавирусом, сейчас уже полностью задействованы. С 14 июня пациентов примет и травматолого-ортопедическое отделение 6-й городской клинической больницы.

Напомним, уже неделю в обычном режиме работает 3-я городская больница. С 7 июня начала прием пациентов 1-я больница.