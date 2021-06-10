«Чтобы прекратили необоснованное давление на нашу страну». Наталья Кочанова об обращении депутатов Беларуси к мировому сообществу

Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Авторы обращения подчеркивают: мы готовы к диалогу, но не к принуждению. А любые посягательства на право белорусов самостоятельно выстраивать свой путь развития – без перспектив. Как отметила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, белорусы обеспокоены попытками экономического давления. При этом яро выступают за введение санкций в основном те, кто живет далеко за пределами Беларуси и, в первую очередь, выступают против народа.