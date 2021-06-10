Прямой эфир

«Чтобы прекратили необоснованное давление на нашу страну». Наталья Кочанова об обращении депутатов Беларуси к мировому сообществу

10 июня 2021 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
Авторы обращения подчеркивают: мы готовы к диалогу, но не к принуждению. А любые посягательства на право белорусов самостоятельно выстраивать свой путь развития – без перспектив. Как отметила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, белорусы обеспокоены попытками экономического давления. При этом яро выступают за введение санкций в основном те, кто живет далеко за пределами Беларуси и, в первую очередь, выступают против народа.

«Чтобы прекратили необоснованное давление на нашу страну». Наталья Кочанова об обращении депутатов Беларуси к мировому сообществу-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Депутатов всех уровней у нас в стране более 18 тысяч. Мы работаем с людьми, мы встречаемся с людьми. Мы видим, что люди возмущены тем отношением некоторых стран по отношению к нашей родной Беларуси. И поэтому, да, действительно депутатский корпус всех уровней, члены Совета Республики подписали такое обращение к мировому сообществу, чтобы непредвзято относились к нашей стране, прекратили необоснованное давление на нашу страну, санкционную политику, которая проводится в отношении ряда предприятий нашей страны с целью ослабить экономику.

# Государственная социальная политика # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
09 июня 2021 17:06

«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси

Наталья Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков
07 июня 2021 16:58

Наталья Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков

Расследование дела Протасевича, план поддержки «Белавиа» и полёты в Крым. Итоги переговоров в Сочи
06 июня 2021 21:34

Расследование дела Протасевича, план поддержки «Белавиа» и полёты в Крым. Итоги переговоров в Сочи