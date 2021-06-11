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«Это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою Родину». В лицее МЧС прошёл выпускной

11 июня 2021 21:33
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Новости Беларуси. Торжественный вальс, последняя команда «вольно» и марш на плацу. 11 июня в Гомеле аттестаты получили 44 выпускника специализированного лицея МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них двое медалистов.

«Это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою Родину». В лицее МЧС прошёл выпускной-1

Уже бывшие курсанты попрощались со знаменем лицея и установили памятную плиту – это добрая традиция учебного заведения. Напутствия и поздравления ребятам высказали их близкие, преподаватели и гости торжества. За время работы лицея его выпускниками стали более 500 ребят. Многие из них теперь профессиональные спасатели.

«Это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою Родину». В лицее МЧС прошёл выпускной-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Из 44 мальчишек данного выпуска 25 ребят идут и поступают, продолжают учиться в Университете гражданской защиты, а 12 мальчишек изъявили желание поступать в различные учреждения системы обеспечения национальной безопасности. Это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою родину на различных участках и различных должностях. Уверен, глядя в глаза сегодняшним мальчишкам, видя их блеск, их заинтересованность, их желание, стремление сделать все для нашей любимой Родины, из них получатся настоящие, достойные граждане нашей страны.

«Это те ребята, которые наденут в различных силовых структурах погоны и будут защищать свою Родину». В лицее МЧС прошёл выпускной-7

Сегодня лицей МЧС – уникальный образовательный комплекс. Здесь проходят обучение с 7-го по 11-й класс. И больше половины учащихся – ребята, которые по той или иной причине особо нуждаются во внимании со стороны педагогов и наставников: дети, оставшиеся без родителей, из малообеспеченных или неблагополучных семей.

# Выпускной # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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