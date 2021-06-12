«Многим из них повезёт». Как Виктор Хренин напутствовал призывников

Новости Беларуси. Они поклялись защищать родину. Белорусские военнослужащие 12 июня принесли военную присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рядах новобранцев более четырех тысяч человек.

Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях. Самая масштабная по традиции в 72-м объединенном учебном центре в Печах. Слова «торжественно клянусь» здесь произнесли будущие связисты, танкисты, мотострелки. Теперь им предстоит освоить воинскую специальность и познакомиться с военным делом. Напутствовал призывников министр обороны. «Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Они будут участвовать в учениях, в маневрах, в маршах, выполнять учебно-боевые задачи, участвовать в Армейских играх. Многим из них повезет. В этом году венец подготовки наших Вооруженных Сил – это учения «Запад-2021» совместно с российской армией на территории Республики Беларусь