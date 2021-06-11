«Какое бы ни было отношение к руководству страны, простые люди не должны страдать». Что минчане говорят о санкциях?

Новости Беларуси. Против политических санкций выступают и рядовые белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Мингорсовета: мы напрямую реально пострадаем от этих санкций, и об этом никто не думает Юлия Алексеюк, СТВ:

Люди не понимают, кто наделил отдельные страны правом диктовать свои условия и как такая позиция согласуется с демократическими ценностями, о которых кричит Запад.

Мое субъективное мнение – что это все делает Америка. Мне кажется, они будут использовать в своих целях. Не знаю, кто это – Европа, Америка или кто-то там еще. Но я думаю, что это так и есть.

Они не понимают, что за этими действиями идут потери для простых людей. Вот я пенсионерка, и я очень боюсь даже не за себя – за своего ребенка и за своих внуков. Потому что в первую очередь по ним это все ударит. Я получила уже от государства бесплатное образование, по сей день получаю бесплатное медицинское обслуживание. Я просто живу, мне все нравится. А за детей я переживаю. Нас большинство, которые не согласны с этими людьми. Во всяком случае, не только мой круг пенсионеров. Круг моей дочери – это молодые люди, это 30-летние люди. Они точно так размышляют как я, человек уже глубоко пожилой.

Отрицательно отношусь к этому, потому что все-таки какое бы ни было отношение к руководству страны, простые люди не должны страдать. Кому-то выехать к родственникам куда-то, кому-то – улететь и так далее. Плюс какие-то все-таки рабочие места. Люди работают, и невозможность продавать свою продукцию куда-то тоже сказывается на их благосостоянии. Поэтому отрицательно однозначно.

Это как-то негуманно вообще по отношению к белорусскому народу, вообще гражданам всем. Потому что многие ездят на операции, бывает так, что за границей родственники умирают. Как-то это не по-человечески.

Предприятиям нужно, конечно, продукцию свою сбывать, где-то что-то закупать. Это было поставлено у нас очень неплохо, и в последнее время, в общем-то, если так разобраться, наша страна ожила, правда? Мы стали жить как-то лучше, намного лучше. А что теперь будет? Не знаю.

Не понимают люди, насколько хрупок этот мир. Что хватает и так всяких болезней, инфекций. Зачем еще навязывать какие-то свои мысли, свою волю другим государствам? Мы живем каждый на этой маленькой планете Земля, и должны понимать, что время очень скоротечно, и надо дорожить тем, что мы имеем.