Все ли дети могут заниматься биатлоном? Тренер рассказал, какие качества ценятся в этом виде спорта

Захватывающее событие прошло в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Юные спортсмены со всей страны демонстрировали свои навыки в стрельбе и лыжных гонках. О самых ярких моментах и не только мы поговорили с гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Шарупич, педагог дополнительного образования Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района г. Минска, и Богдан Бобрик, победитель Республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Юрий Царев, ведущий:

Что нужно для биатлона? Какие качества? Потому что это все-таки колоссальные нагрузки.

Виталий Шарупич, педагог дополнительного образования Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района г. Минска:

В любом виде спорта важно упорство, стремление. Желание получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Дети приходят совершенно разные, они приходят в 8-9 лет, к своим 15 годам они могут поменяться, поэтому критерий каких-то нет. Юлия Самусенко, ведущая:

Как вы оценивали шансы на победу Виталий Шарупич:

Богдан у нас уже не первый год на «Снежном снайпере». В прошлом году он был победителем «Снежного снайпера», у него замечательный педагог Кирильчик Дмитрий Владимирович, который не дал ему шансов выступить по-другому. Александр Стасевич, ведущий:

Есть какие-то трудности в подготовке, например, к этим соревнованиям? Было что-то тяжелое?