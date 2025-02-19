Все ли дети могут заниматься биатлоном? Тренер рассказал, какие качества ценятся в этом виде спорта

Захватывающее событие прошло в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Юные спортсмены со всей страны демонстрировали свои навыки в стрельбе и лыжных гонках. О самых ярких моментах и не только мы поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Шарупич, педагог дополнительного образования Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района г. Минска, и Богдан Бобрик, победитель Республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.
Юрий Царев, ведущий:
Что нужно для биатлона? Какие качества? Потому что это все-таки колоссальные нагрузки.
Виталий Шарупич, педагог дополнительного образования Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района г. Минска:
В любом виде спорта важно упорство, стремление. Желание получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Дети приходят совершенно разные, они приходят в 8-9 лет, к своим 15 годам они могут поменяться, поэтому критерий каких-то нет.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как вы оценивали шансы на победу
Виталий Шарупич:
Богдан у нас уже не первый год на «Снежном снайпере». В прошлом году он был победителем «Снежного снайпера», у него замечательный педагог Кирильчик Дмитрий Владимирович, который не дал ему шансов выступить по-другому.
Александр Стасевич, ведущий:
Есть какие-то трудности в подготовке, например, к этим соревнованиям? Было что-то тяжелое?
Богдан Бобрик, победитель Республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба:
Я участвую уже не первый год, так что мне было легко. Старался больше обращать внимание на стрельбу, так как она у меня медленная. Соперники были достойные. На городе я был вторым. На республике я уже старался, выкладывался в полную силу.
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