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Все ли дети могут заниматься биатлоном? Тренер рассказал, какие качества ценятся в этом виде спорта

19 февраля 2025 08:40
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Захватывающее событие прошло в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Юные спортсмены со всей страны демонстрировали свои навыки в стрельбе и лыжных гонках. О самых ярких моментах и не только мы поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Шарупич, педагог дополнительного образования Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района г. Минска, и Богдан Бобрик, победитель Республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.

Юрий Царев, ведущий:
Что нужно для биатлона? Какие качества? Потому что это все-таки колоссальные нагрузки.

Все ли дети могут заниматься биатлоном? Тренер рассказал, какие качества ценятся в этом виде спорта -2

Виталий Шарупич, педагог дополнительного образования Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района г. Минска:
В любом виде спорта важно упорство, стремление. Желание получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Дети приходят совершенно разные, они приходят в 8-9 лет, к своим 15 годам они могут поменяться, поэтому критерий каких-то нет.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как вы оценивали шансы на победу

Виталий Шарупич:
Богдан у нас уже не первый год на «Снежном снайпере». В прошлом году он был победителем «Снежного снайпера», у него замечательный педагог Кирильчик Дмитрий Владимирович, который не дал ему шансов выступить по-другому.

Александр Стасевич, ведущий:
Есть какие-то трудности в подготовке, например, к этим соревнованиям? Было что-то тяжелое?

Все ли дети могут заниматься биатлоном? Тренер рассказал, какие качества ценятся в этом виде спорта -4

Богдан Бобрик, победитель Республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба:
Я участвую уже не первый год, так что мне было легко. Старался больше обращать внимание на стрельбу, так как она у меня медленная. Соперники были достойные. На городе я был вторым. На республике я уже старался, выкладывался в полную силу.

Подробности в видео.

# Биатлон # Спортивные соревнования # Спорт Беларуси # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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