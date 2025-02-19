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Гражданин Германии пытался ввезти на территорию ЕАЭС 25 кг гашиша

19 февраля 2025 08:26
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Гродненские таможенники пресекли ввоз крупной партии гашиша на территорию ЕАЭС. Гражданин Германии пытался провезти опасный груз через пункт пропуска «Бенякони» на своем авто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин Германии пытался ввезти на территорию ЕАЭС 25 кг гашиша-2

Он подал декларацию на временный ввоз транспортного средства и заявил, что больше товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет. Таможенники усомнились в правдивости его слов и отправили машину на сканирование.

Гражданин Германии пытался ввезти на территорию ЕАЭС 25 кг гашиша-4

Юрий Савицкий, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
Легковой автомобиль «Опель» под управлением вышеуказанного гражданина следовал через пункт пропуска «Бенякони». При таможенном контроле гродненские таможенники решили направить автомобиль на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Было установлено наличие вложений в двух газовых баллонах автомобиля. Экспертом управления Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что данные вещества являются опасным наркотическим средством – гашиш.

В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело. Ему грозит 7 лет тюрьмы.

# Граница # Наркотики # Закон

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