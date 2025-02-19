Гражданин Германии пытался ввезти на территорию ЕАЭС 25 кг гашиша

Гродненские таможенники пресекли ввоз крупной партии гашиша на территорию ЕАЭС. Гражданин Германии пытался провезти опасный груз через пункт пропуска «Бенякони» на своем авто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он подал декларацию на временный ввоз транспортного средства и заявил, что больше товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет. Таможенники усомнились в правдивости его слов и отправили машину на сканирование.

Юрий Савицкий, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Легковой автомобиль «Опель» под управлением вышеуказанного гражданина следовал через пункт пропуска «Бенякони». При таможенном контроле гродненские таможенники решили направить автомобиль на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Было установлено наличие вложений в двух газовых баллонах автомобиля. Экспертом управления Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что данные вещества являются опасным наркотическим средством – гашиш.

В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело. Ему грозит 7 лет тюрьмы.