В Осиповичах произошёл прорыв трубопровода – 16 тыс. человек и 78 объектов экономики остались без воды

Александр Лукашенко поздравил народного артиста CCCР Геннадия Овсянникова с 90-летием

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, который является примером высокого профессионализма и верности своему призванию, но и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.