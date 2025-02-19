В Осиповичах произошёл прорыв трубопровода – 16 тыс. человек и 78 объектов экономики остались без воды

16 тысяч потребителей и 78 объектов экономики Осиповичей остались без водоснабжения из-за аварии. Ночью произошел прорыв трубопровода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 тысяч потребителей и 78 объектов экономики Осиповичей остались без водоснабжения из-за аварии. Ночью произошел прорыв трубопровода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К месту ЧП направлены ремонтные бригады. Население оперативно проинформировали о сложившейся ситуации, организовали подвоз воды. Отмечается, что теплоснабжение не нарушено. Принимаются все меры по восстановлению жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики.