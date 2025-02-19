Ко Дню защитников Отечества в двух столичных ТЦ развернутся тематические площадки

Здесь можно будет примерить военную форму и обмундирование, принять участие в различных конкурсах, послушать выступления армейских творческих коллективов, а также познакомиться с современными образцами вооружения и военной техники. Такие акции помогают донести до молодого поколения важность сохранения исторической памяти, воспитать уважительное отношение к прошлому нашей Родины.

Александр Кисель, начальник 2-го отдела управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Всегда важно заниматься воспитанием молодежи именно с патриотического угла, потому что если не мы будем рассказывать детям про нашу историю героическую, не будем показывать правильные примеры, значит, им залезет в голову кто-то другой, и будут совсем неправильные ценности формировать. Поэтому мы не должны ни в коем случае упускать даже самых маленьких детей, начиная от дошкольного возраста, заканчивая студенческой молодежью. Мы должны постоянно на системной основе работать, рассказывать детям правду, рассказывать нашу героическую историю, показывать, что делают на сегодняшний день Вооруженные Силы, чем они занимаются.

Дни открытых дверей, проведение уроков мужества, встречи с ветеранами Вооруженных Сил, курсантами высших учебных военных заведений – Министерство обороны принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи.