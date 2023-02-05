«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич

Новости Беларуси. Купаловский – один из старейших и известнейших в стране. На него равняются профессионалы, а на легендарной сцене сочетается действительно вечная классика – знаменитую «Павлинку» дают уже больше 100 лет – и модернистские постановки, что называется, для подготовленной публики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

А еще театр называют зеркалом нашей действительности. То, о чем говорят со сцены, часто беспокоит нас и в жизни. Так что сегодня происходит в сфере культуры? На разговор в антракте мы пригласили министра профильного ведомства. С Анатолием Маркевичем обсудили, как санкции вписались в нашу афишу, над чем работают белорусские киношники, и коснулись более приземленных тем – что будет с зарплатами культработников? Какая атмосфера царит в театре после 2020-го? Ольга Коршун:

Здравствуйте, рады вас видеть, а вы давно были в театре не по работе?

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Получается довольно часто, с большим удовольствием приходится быть в наших театрах, потому что здесь особая атмосфера, особый дух, поскольку царит настоящее творчество. Ольга Коршун:

И сегодня я вас приглашаю в театр. Анатолий Маркевич:

Спасибо огромное, с вами – с большим удовольствием!

Ольга Коршун:

Купаловский – один из старейших театров Беларуси. За более чем вековую историю он был свидетелем и даже участником важнейших исторических событий. В 1919-м здесь принимали первую Конституцию БССР, а в 1943-м организовали покушение на гауляйтера Кубе. И в наши дни Купаловский не остался в стороне от сложных общественно-политических процессов.

Ольга Коршун:

В 2020 году театр пережил сложное время, какая обстановка здесь сейчас? Анатолий Маркевич:

Время было непростым, потому что мы потеряли часть труппы, увидели, по сути, отсутствие репертуара. Для себя понимали, что Купаловский – символ страны, и необходимо его возродить, придать ему новую и интересную жизнь, которая заинтересует нашего зрителя. Сегодня 14 спектаклей, за два года купаловская сцена увидела более 360 спектаклей, посетило порядка 70 тысяч человек. И те, кто, может быть, рассчитывал какое-то время подорвать стройную работу Национального академического театра, все их задумки просто разбились об талант, творчество и огромное желание трудиться на благо театра и нашей страны. «Настоящему искусству заслон поставить невозможно» Ольга Коршун:

Сегодня политика без стука и без церемоний входит на территорию культуры, засоряя это пространство варваризированными санкциями. В 2022 году мы наблюдали, как Запад отменял выступления российских, а с ними и белорусских артистов. Были такие случаи, когда нашим артистам выказывали неуважение, особенно после начала СВО, если они оказывались где-то на гастролях. Наши артисты продолжают активно гастролировать? Или нас не принимают по-прежнему?

Анатолий Маркевич:

Настоящему искусству заслон поставить невозможно. Есть огромнейшая палитра государств, где нас ждут и с огромным удовольствием встречают. Конечно, наши друзья, партнеры – Российская Федерация, страны СНГ, где всегда, будь то театральные постановки, концертные программы, они желанны. Пример тому – очень тесные взаимосвязи между Большим театром Беларуси и Большим театром России. Белорусская государственная филармония очень успешно гастролировала и в Германии, и в Австрии, и в Люксембурге в прошлом году. Для настоящего искусства преград быть не может, это правда. И в целом мы анализировали ситуацию по гастрольной деятельности, мы для себя увидели очень неплохие цифры: за 2022 год гастрольных мероприятий было более 3 500. Причем, если сравнивать с 2021 годом, их количество увеличилось в 2,5 раза. А за пределами нашей страны – в 5,5 раза. Ольга Коршун:

То есть люди все равно хотят прикоснуться к прекрасному? Анатолий Маркевич:

Безусловно, конечно. Самое главное, что данные гастрольные туры являются коммерчески выгодными. Что будет с зарплатами культработников? Ольга Коршун:

Раз уж разговор зашел о деньгах (ничего материального и работникам культуры не чуждо), спрашиваем, так что с зарплатами? Ведь художник только в теории должен быть голодным.

Ольга Коршун:

Давно стоит на повестке вопрос о повышении заработной платы работникам культуры. Какие конкретные шаги в этом направлении будут предприниматься в этом году? Анатолий Маркевич:

Мы постарались найти те доступные рычаги, которые позволят несколько увеличить заработную плату у наших сотрудников. Буквально несколько цифр: в январе 2021 года мы ввели 7-процентную надбавку к окладу для культурно-просветительских учреждений. Дальше, 1 января 2022 года, данная надбавка уже составила 16 % от оклада. И с 1 октября 2022 года она увеличена с 16 % до 23 %. Плюс, по решению коллегии, у нас ежегодно необходимо, чтобы каждое учреждение за счет внебюджетных ресурсов направляло не менее 9 % на увеличение заработной платы, то есть на стимулирующие выплаты. Что это в конечном итоге дало? По итогам 2022 года средняя заработная плата в сфере культуры нашей страны составила 967 рублей, ближайшая перспектива 2023 года – мы планируем выйти на среднюю заработную плату в размере 1 100 рублей. И к 2025 году средняя заработная плата в сфере культуры должна составлять не менее 80 % от средней заработной платы по стране. Сегодня мы видим алгоритмы действия. Самое главное в этой ситуации – заинтересовать зрителя той хорошей работой, которая выстраивается в учреждениях сферы культуры. Какие кинокартины выйдут на экраны в 2023-м?

Ольга Коршун:

И если белорусский театр держит зрителя и марку – на многие спектакли лишний билетик не достать – то вот национальная киноиндустрия объявила продолжительный антракт. Но западные киношники покинули белорусскую сцену? Есть четкий план, как освоить эту территорию, освободить?

Анатолий Маркевич:

План есть. Он каждый год имеет место быть, мы по нему работаем. Самое главное в этой ситуации – взять не количеством фильмов, которые производит наш бренд страны (предприятие «Беларусьфильм»), а снять тот фильм, который будет интересен самому зрителю. Сейчас очень много внимания сконцентрировано на фильме под рабочим названием «Мы едины». В мае 2023 года зритель увидит данный фильм. События непростые, но через понятия любви, доброты, уважения к своей стране, мы передаем очень глубокий смысл данного фильма. В 2022 году работа уже началась по производству фильма «Черный замок» по роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Необычный подход по сценарному плану, данный фильм глубоко заинтересует нашего зрителя. Также в 2023 году планируется выход кинокартины «Лист ожидания» о врачах. О людях очень важной и нужной профессии. И фильм о судьбах данных людей, когда впереди сулят очень неплохие средства в виде заработной платы за пределами страны. Но чувство Родины и чувство долга позволяют нашим героям, пройдя через очень многие барьеры, испытания, остаться здесь. Вернутся ли белорусские ценности из-за границы на родину? Ольга Коршун:

Сейчас самое время задуматься: что мы смотрим и какие ценности несем? А еще оглянуться и понять, как восстановить утраченное. В результате многочисленных войн нашу культуру грабили и разоряли, но и вернуться домой никогда не поздно.