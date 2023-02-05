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«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич

05 февраля 2023 17:52
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Новости Беларуси. Купаловский – один из старейших и известнейших в стране. На него равняются профессионалы, а на легендарной сцене сочетается действительно вечная классика – знаменитую «Павлинку» дают уже больше 100 лет – и модернистские постановки, что называется, для подготовленной публики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Ольга Коршун, СТВ:  
А еще театр называют зеркалом нашей действительности. То, о чем говорят со сцены, часто беспокоит нас и в жизни. Так что сегодня происходит в сфере культуры? На разговор в антракте мы пригласили министра профильного ведомства.  

С Анатолием Маркевичем обсудили, как санкции вписались в нашу афишу, над чем работают белорусские киношники, и коснулись более приземленных тем – что будет с зарплатами культработников?  

Какая атмосфера царит в театре после 2020-го?  

Ольга Коршун:  
Здравствуйте, рады вас видеть, а вы давно были в театре не по работе?  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:  
Получается довольно часто, с большим удовольствием приходится быть в наших театрах, потому что здесь особая атмосфера, особый дух, поскольку царит настоящее творчество.  

Ольга Коршун:  
И сегодня я вас приглашаю в театр.  

Анатолий Маркевич:  
Спасибо огромное, с вами – с большим удовольствием!  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-4

Ольга Коршун:  
Купаловский – один из старейших театров Беларуси. За более чем вековую историю он был свидетелем и даже участником важнейших исторических событий. В 1919-м здесь принимали первую Конституцию БССР, а в 1943-м организовали покушение на гауляйтера Кубе. И в наши дни Купаловский не остался в стороне от сложных общественно-политических процессов.  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-7

Ольга Коршун:  
В 2020 году театр пережил сложное время, какая обстановка здесь сейчас?  

Анатолий Маркевич:  
Время было непростым, потому что мы потеряли часть труппы, увидели, по сути, отсутствие репертуара. Для себя понимали, что Купаловский – символ страны, и необходимо его возродить, придать ему новую и интересную жизнь, которая заинтересует нашего зрителя. Сегодня 14 спектаклей, за два года купаловская сцена увидела более 360 спектаклей, посетило порядка 70 тысяч человек. И те, кто, может быть, рассчитывал какое-то время подорвать стройную работу Национального академического театра, все их задумки просто разбились об талант, творчество и огромное желание трудиться на благо театра и нашей страны.  

«Настоящему искусству заслон поставить невозможно»  

Ольга Коршун:  
Сегодня политика без стука и без церемоний входит на территорию культуры, засоряя это пространство варваризированными санкциями. В 2022 году мы наблюдали, как Запад отменял выступления российских, а с ними и белорусских артистов.  

Были такие случаи, когда нашим артистам выказывали неуважение, особенно после начала СВО, если они оказывались где-то на гастролях. Наши артисты продолжают активно гастролировать? Или нас не принимают по-прежнему?  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-10

Анатолий Маркевич:  
Настоящему искусству заслон поставить невозможно. Есть огромнейшая палитра государств, где нас ждут и с огромным удовольствием встречают. Конечно, наши друзья, партнеры – Российская Федерация, страны СНГ, где всегда, будь то театральные постановки, концертные программы, они желанны. Пример тому – очень тесные взаимосвязи между Большим театром Беларуси и Большим театром России. Белорусская государственная филармония очень успешно гастролировала и в Германии, и в Австрии, и в Люксембурге в прошлом году. Для настоящего искусства преград быть не может, это правда. И в целом мы анализировали ситуацию по гастрольной деятельности, мы для себя увидели очень неплохие цифры: за 2022 год гастрольных мероприятий было более 3 500. Причем, если сравнивать с 2021 годом, их количество увеличилось в 2,5 раза. А за пределами нашей страны – в 5,5 раза.  

Ольга Коршун:  
То есть люди все равно хотят прикоснуться к прекрасному?  

Анатолий Маркевич:  
Безусловно, конечно. Самое главное, что данные гастрольные туры являются коммерчески выгодными.  

Что будет с зарплатами культработников?  

Ольга Коршун:  
Раз уж разговор зашел о деньгах (ничего материального и работникам культуры не чуждо), спрашиваем, так что с зарплатами? Ведь художник только в теории должен быть голодным.  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-13

Ольга Коршун:  
Давно стоит на повестке вопрос о повышении заработной платы работникам культуры. Какие конкретные шаги в этом направлении будут предприниматься в этом году?  

Анатолий Маркевич:  
Мы постарались найти те доступные рычаги, которые позволят несколько увеличить заработную плату у наших сотрудников. Буквально несколько цифр: в январе 2021 года мы ввели 7-процентную надбавку к окладу для культурно-просветительских учреждений. Дальше, 1 января 2022 года, данная надбавка уже составила 16 % от оклада. И с 1 октября 2022 года она увеличена с 16 % до 23 %. Плюс, по решению коллегии, у нас ежегодно необходимо, чтобы каждое учреждение за счет внебюджетных ресурсов направляло не менее 9 % на увеличение заработной платы, то есть на стимулирующие выплаты. Что это в конечном итоге дало? По итогам 2022 года средняя заработная плата в сфере культуры нашей страны составила 967 рублей, ближайшая перспектива 2023 года – мы планируем выйти на среднюю заработную плату в размере 1 100 рублей. И к 2025 году средняя заработная плата в сфере культуры должна составлять не менее 80 % от средней заработной платы по стране. Сегодня мы видим алгоритмы действия. Самое главное в этой ситуации – заинтересовать зрителя той хорошей работой, которая выстраивается в учреждениях сферы культуры.  

Какие кинокартины выйдут на экраны в 2023-м?  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-16

Ольга Коршун:
И если белорусский театр держит зрителя и марку – на многие спектакли лишний билетик не достать – то вот национальная киноиндустрия объявила продолжительный антракт. Но западные киношники покинули белорусскую сцену?  

Есть четкий план, как освоить эту территорию, освободить?  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-19

Анатолий Маркевич:  
План есть. Он каждый год имеет место быть, мы по нему работаем. Самое главное в этой ситуации – взять не количеством фильмов, которые производит наш бренд страны (предприятие «Беларусьфильм»), а снять тот фильм, который будет интересен самому зрителю. Сейчас очень много внимания сконцентрировано на фильме под рабочим названием «Мы едины». В мае 2023 года зритель увидит данный фильм. События непростые, но через понятия любви, доброты, уважения к своей стране, мы передаем очень глубокий смысл данного фильма. В 2022 году работа уже началась по производству фильма «Черный замок» по роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Необычный подход по сценарному плану, данный фильм глубоко заинтересует нашего зрителя. Также в 2023 году планируется выход кинокартины «Лист ожидания» о врачах. О людях очень важной и нужной профессии. И фильм о судьбах данных людей, когда впереди сулят очень неплохие средства в виде заработной платы за пределами страны. Но чувство Родины и чувство долга позволяют нашим героям, пройдя через очень многие барьеры, испытания, остаться здесь.

Вернутся ли белорусские ценности из-за границы на родину?  

Ольга Коршун:  
Сейчас самое время задуматься: что мы смотрим и какие ценности несем? А еще оглянуться и понять, как восстановить утраченное. В результате многочисленных войн нашу культуру грабили и разоряли, но и вернуться домой никогда не поздно.  

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич-22

Ольга Коршун:  
Есть и другие культурные ценности белорусские, которые волей-неволей оказались на территории других стран. Как идет работа по их возвращению? И санкции как-то повлияли на этот процесс?  

Анатолий Маркевич:  
Безусловно, работа ведется очень кропотливая, требует своего времени. За два года мы проанализировали положение дел – 24 ценности возвращены в лоно государства. Здесь, в этой части, очень важны международные договоренности, которыми мы руководствуемся в своей работе. И находим понимание с нашими партнерами, особенно в Российской Федерации. Да, отдельные договорные взаимоотношения, к сожалению большому, были аннулированы с частью западноевропейских стран, но это не значит, что мы работу приостановили. Здесь видим очень хорошие партнерские взаимоотношения с Российской Федерацией, со странами СНГ, которые абсолютно понимают наши предложения.  

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# Государственная политика в области культуры # общество # Анатолий Маркевич # Ольга Коршун # Владимир Короткевич # Фотофакт

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