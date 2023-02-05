Азарёнок: «Победа будет, великаны Сталинграда не могут проиграть»

Время авторской журналистики. В эфире «Недели» Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное».

Григорий Азаренок, СТВ:

Поступок. На него способен лишь человек. Вы слышали хоть что-нибудь о честном поступке какого-нибудь змагарыша? Чтобы вот не для себя хоть что-то сделал. Чтобы не о себе любимом рассказывал. Чтобы хоть раз в жизни он не обманул, не украл, не лицемерил, не стонал, а хоть что-то сделал. Такого никогда не было. Они другой породы. Да и не скрывают. Подробности в видеоматериале.

Вчера вечером человек совершил поступок. В деревне Лыще Пинского района загорелся дом. Рядом оказался курсант второго курса факультета внутренних войск Военной академии Егор Пригодич. Он вытащил из огненной ловушки хозяина жилища, которого обнаружил на полу в горящей комнате.

Егор Пригодич, курсант 2-го курса факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:

Я, Пригодич Егор Александрович, являюсь курсантом факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, находясь в каникулярном отпуске, был вечером дома. Буквально в 20:30 поступил от отца звонок. Он говорит: сходи к соседу, что-то от него много дыма идет. Я подбежал к соседу, вижу: идет дым. В тапочках, в майке выбегаю на его двор, на его территорию. Вижу: дверь закрыта. Выбивая дверь ногой, я [неразборчиво] этот глоток дыма, который вышел на улицу из дома. Набрав кислорода, под адреналином заполз в дом, где услышал захлебывания данного мужчины. Он уже был без каких-либо телодвижений, только дышал. Ухватившись за его ногу, которую нашел на ощупь на полу в его комнате, начал вытаскивать на улицу. Вытащив на улицу, подбежал мой отец, и мы уже вместе позвонили в дежурную часть спасательной службы. После чего самостоятельно приступили к тушению пожара. После прибыла пожарная служба и начали тушить пожар.

Вот они, воспитанники Николая Николаевича Карпенкова. Они идут в огонь. Они не боятся смерти. Они спасают. Это говорит о том, что мы не скурвились. Что мы по-прежнему народ-великан. Что мы не превратились в мелких пигмеев. Обывательство, лживость, мелочность – удел тех, кто мелко живет, удел западников, которые мечтают только о своем тупом маленьком обывательском счастье. Великан – наш Президент, который держит на своих могучих руках государство. Великаны – наши силовики, охраняющие его рубежи. Наши врачи – великаны, которые в красных зонах доставали и достают с того света людей. Великаны – спасатели, великаны – строители, великаны – наши крестьяне, сохраняющие лад жизни. Мы по-прежнему те, кто 80 лет назад вернул ось истории, которую ломали фашистские полчища. Мы – Беларусь, но мы по-прежнему и Сталинград. Подробности в видеоматериале.

Такие люди есть. Они надежда мира. Давид поехал добровольцем на фронт. И отправил это видео духовнику с просьбой передать его родным, если он погибнет. Давид погиб. Послушайте слова воина. Они к его жене Лене, 8-летнему сыну Георгию, маме Ларисе, а на самом деле – ко всем нам.

Подробности в видеоматериале.