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Муковозчик рассуждает, в чём и почему похожи менталитетом Беларусь и Израиль

12 июня 2025 17:45
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Муковозчик рассуждает, в чём и почему похожи менталитетом Беларусь и Израиль-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
И шо я вам таки скажу: израильтяне в конце концов не только не пустили Грету Тунберг во главе делегации нескольких безымянных активисток в сектор Газа, но и выслали ее обратно в Швецию. Через Францию. Самолетом.

Наплевав на то, что Грета самолетами по миру не перемещается, а все больше плавает на исправно предоставляемых мировой закулисой корабликах и яхтах. Вернее, не столько наплевав, сколько спокойно сказав: «Таковы правила».

Причем место в самолете определили ей около туалета. Деточка, будто сказали, а тебе не кажется? То ли из врожденной экономии. То ли много русской киноклассики смотрели… Не суть. Выслали. Несмотря на громкий визг, который поднимала западная (либеральная в особенности) пресса.

Есть определенные моменты, в которых Беларусь и Израиль между собой весьма схожи. Читать здесь.

Муковозчик рассуждает, в чём и почему похожи менталитетом Беларусь и Израиль-4

Позиция проста: это у себя там ты звезда. Селебрити. Лидерка мнений. Принцесса цирка. Первая в очереди Me Too. И образец для слогана «Я этого достойна». У себя там – может быть. А тут у нас – ты хто ваще? Ты нарушаешь законы, обычаи, наши моральные нормы и приказ министра обороны. И об этом как тебе самой, так и всему «мировому общественному мнению» было многократно сообщено. Можно даже сказать: разжевано. Не хотите понимать, не желаете слышать, не берете до головы – не обессудьте.

В этом смысле позиция Израиля столь же достойна уважения, как и стойкость нашей Беларуси, которая старается себя именно так вести во всех вопросах. Как внешней, так и внутренней политики. Неоднократно объясняя, растолковывая, уговаривая… Но если уж нет – значит нет.

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# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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