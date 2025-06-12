Муковозчик рассуждает, в чём и почему похожи менталитетом Беларусь и Израиль

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
И шо я вам таки скажу: израильтяне в конце концов не только не пустили Грету Тунберг во главе делегации нескольких безымянных активисток в сектор Газа, но и выслали ее обратно в Швецию. Через Францию. Самолетом.
Наплевав на то, что Грета самолетами по миру не перемещается, а все больше плавает на исправно предоставляемых мировой закулисой корабликах и яхтах. Вернее, не столько наплевав, сколько спокойно сказав: «Таковы правила».
Причем место в самолете определили ей около туалета. Деточка, будто сказали, а тебе не кажется? То ли из врожденной экономии. То ли много русской киноклассики смотрели… Не суть. Выслали. Несмотря на громкий визг, который поднимала западная (либеральная в особенности) пресса.
Есть определенные моменты, в которых Беларусь и Израиль между собой весьма схожи. Читать здесь.
Позиция проста: это у себя там ты звезда. Селебрити. Лидерка мнений. Принцесса цирка. Первая в очереди Me Too. И образец для слогана «Я этого достойна». У себя там – может быть. А тут у нас – ты хто ваще? Ты нарушаешь законы, обычаи, наши моральные нормы и приказ министра обороны. И об этом как тебе самой, так и всему «мировому общественному мнению» было многократно сообщено. Можно даже сказать: разжевано. Не хотите понимать, не желаете слышать, не берете до головы – не обессудьте.
В этом смысле позиция Израиля столь же достойна уважения, как и стойкость нашей Беларуси, которая старается себя именно так вести во всех вопросах. Как внешней, так и внутренней политики. Неоднократно объясняя, растолковывая, уговаривая… Но если уж нет – значит нет.
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