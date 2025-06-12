Муковозчик рассуждает, в чём и почему похожи менталитетом Беларусь и Израиль

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

И шо я вам таки скажу: израильтяне в конце концов не только не пустили Грету Тунберг во главе делегации нескольких безымянных активисток в сектор Газа, но и выслали ее обратно в Швецию. Через Францию. Самолетом.

Наплевав на то, что Грета самолетами по миру не перемещается, а все больше плавает на исправно предоставляемых мировой закулисой корабликах и яхтах. Вернее, не столько наплевав, сколько спокойно сказав: «Таковы правила».

Причем место в самолете определили ей около туалета. Деточка, будто сказали, а тебе не кажется? То ли из врожденной экономии. То ли много русской киноклассики смотрели… Не суть. Выслали. Несмотря на громкий визг, который поднимала западная (либеральная в особенности) пресса.