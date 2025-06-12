Рекорд среди лидеров стран СНГ! Подсчитали, сколько раз встречались Лукашенко и Путин

Вот уже три десятка лет Беларусь и Россия идут рука об руку, а в нынешних очень непростых, а порой взрывоопасных геополитических обстоятельствах стоят плечом к плечу, а нередко и спиной к спине, защищая наши союзные и союзнические интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А Союзное государство Беларуси и России, которое в минувшем году отметило четвертьвековой юбилей, безусловно, мировой феномен: политический, экономический, но главное, человеческий. Отправившись из Минска во Владивосток, мы чувствуем себя как дома. Как и гости из Сибири, которые путешествуют по нашему Полесью или отдыхают в белорусских здравницах. И вот такая общность народов действительно дорогого стоит.

Но в основе нашего межгосударственного тандема, конечно, политическая воля двух лидеров. Мы не раз отмечали и подмечали дружескую тональность общения Александра Лукашенко и Владимира Путина. А вкупе с ней частота переговоров на высшем уровне – в политике вещь весьма говорящая. Только в минувшем году Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались 12 раз. В этом – лидеры провели уже 3 очные встречи. И это не считая большого количества телефонных переговоров. При этом за последние 2 года белорусский лидер 16 раз посетил Россию. А с начала 21 века таких визитов было 137, из них 70 – для встреч на высшем уровне. И это абсолютный рекорд среди лидеров стран СНГ.

Политическая воля, безусловно, важнейший драйвер экономики. И как бы коллективный (хотя, конечно, уже совсем не коллективный) Запад ни пытался набросить «санкционную петлю», результат совершенно противоположный. За 25 лет белорусско-российский товарооборот увеличился в 7 раз, в минувшем году взяв рекордную планку в 60 миллиардов долларов в эквиваленте. Причем максимальный взлет пришелся на последние 3 года, несмотря на сложнейшую внешнюю конъюнктуру. Основа союзной экономики, конечно, межрегиональные связи. Более 80 субъектов Российской Федерации работают в тесной кооперации с белорусскими партнерами. А регулярные визиты российских губернаторов в Беларусь (и эта неделя не стала исключением) – возможность пополнять кейс союзных проектов. Только в минувшем году Минск посетили руководители 11 регионов России. В нынешнем тренд сохраняется.