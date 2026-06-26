Новости по тегу #Александра Петрова

Филологическое образование пользуется особым спросом. Также стоит отметить, что пользуются популярностью специальность математика и физика.
Вместе с аттестатом получает свидетельство о присвоении рабочего разряда или квалификации служащего, а заодно гарантию востребованности на рынке труда.
Профессиональное образование в Беларуси – в тренде. Более половины выпускников 9-х классов выбирают колледжи. Несмотря на то, что с каждым годом серьезнее становится отбор и растут проходные баллы.
110 атлетов из Беларуси и России определяют сильнейших.
Более 55 компетенций будет представлено на этом чемпионате, начиная от плиточников, заканчивая специалистами БИМ-технологий в строительстве, то есть самых современных технологий.
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