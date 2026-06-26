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Новости по тегу #Александра Петрова

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор
26 июня 2026 14:14

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор

Освоить азы рабочих профессий! Как работает профильное образование в школах Беларуси
19 января 2026 07:12

Освоить азы рабочих профессий! Как работает профильное образование в школах Беларуси

Система профессионального образования Беларуси отмечает 85 лет со дня основания
02 октября 2025 17:15

Система профессионального образования Беларуси отмечает 85 лет со дня основания

В Минске проходит Открытый Кубок федерации по пулевой стрельбе
10 сентября 2025 18:56

В Минске проходит Открытый Кубок федерации по пулевой стрельбе

Как сражаются за звание лучшего в рабочей профессии? Рассказала организатор чемпионата ProfSkills
20 марта 2025 10:14

Как сражаются за звание лучшего в рабочей профессии? Рассказала организатор чемпионата ProfSkills

Cреднее специальное образование очень востребовано. Вот какие бонусы имеют выпускники колледжей
19 июля 2024 15:41

Cреднее специальное образование очень востребовано. Вот какие бонусы имеют выпускники колледжей

В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты
29 июня 2024 19:11

В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты

В 2024-м в учреждения профтехобразования планируют набрать более 27 тысяч абитуриентов
21 июня 2024 08:11

В 2024-м в учреждения профтехобразования планируют набрать более 27 тысяч абитуриентов

Насколько сегодня востребованы ПТУ и какие новые специальности появляются в колледжах?
03 июня 2024 16:50

Насколько сегодня востребованы ПТУ и какие новые специальности появляются в колледжах?

Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль ЧЕ по пулевой стрельбе в Хорватии
29 мая 2024 14:50

Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль ЧЕ по пулевой стрельбе в Хорватии

«9-классники осознанно идут в колледжи». Получать среднее специальное образование престижно?
20 марта 2024 17:41

«9-классники осознанно идут в колледжи». Получать среднее специальное образование престижно?

Колледжи смогут принимать на целевое обучение около 50% от общего числа абитуриентов
30 января 2024 10:46

Колледжи смогут принимать на целевое обучение около 50% от общего числа абитуриентов