«Я мечтала с детства». Какой профессией овладела белоруска в 45 лет?

Утверждение, что рабочие специальности низкооплачиваемые и малопривлекательные, прочно укрепилось в сознании общества. Сегодня в инженерных отраслях катастрофически не хватает рук. О том, почему сложилась такая ситуация и как поднять престиж рабочей профессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какой трудовой опыт и путь сложился у вас? Кто вы по профессии?

Ядвига Томашевская, пенсионерка:

Сейчас недавно я, буквально в 45 лет овладела своей мечтой – профессией продавца. Я мечтала с детства об этой профессии, потому что считала, что продавец дарит радость, обогащает людей, делает их счастливыми. Общение – к продавцу в магазин идут буквально все. Все хотят кушать, хорошо выглядеть, приобрести что-то себе в подарок. Татьяна Савчик:

Я не могу не уточнить, до 45 вы так резко, кардинально что-то меняли? Ядвига Томашевская:

Я отработала на одном предприятии, на «ЭНВА» 33 года. У меня большая семья – четыре брата и сестра. Они учились на своих специальностях. Сестра училась на повара. Когда она училась, естественно, выполняла домашние задания. Это происходила вслух, с моей помощью. Мы выпекали, повторяли. Естественно, я была в курсе этой профессии.