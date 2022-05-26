«Я мечтала с детства». Какой профессией овладела белоруска в 45 лет?

Утверждение, что рабочие специальности низкооплачиваемые и малопривлекательные, прочно укрепилось в сознании общества. Сегодня в инженерных отраслях катастрофически не хватает рук. О том, почему сложилась такая ситуация и как поднять престиж рабочей профессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какой трудовой опыт и путь сложился у вас? Кто вы по профессии?
Ядвига Томашевская, пенсионерка:
Сейчас недавно я, буквально в 45 лет овладела своей мечтой – профессией продавца. Я мечтала с детства об этой профессии, потому что считала, что продавец дарит радость, обогащает людей, делает их счастливыми. Общение – к продавцу в магазин идут буквально все. Все хотят кушать, хорошо выглядеть, приобрести что-то себе в подарок.
Татьяна Савчик:
Я не могу не уточнить, до 45 вы так резко, кардинально что-то меняли?
Ядвига Томашевская:
Я отработала на одном предприятии, на «ЭНВА» 33 года. У меня большая семья – четыре брата и сестра. Они учились на своих специальностях. Сестра училась на повара. Когда она училась, естественно, выполняла домашние задания. Это происходила вслух, с моей помощью. Мы выпекали, повторяли. Естественно, я была в курсе этой профессии.
Татьяна Савчик:
Погружена, получили представление.
Ядвига Томашевская:
Старший брат работал в лесхозе. Естественно, все разговоры были об этой профессии – сколько деревьев, какие трактора новые появились, кто будет ездить, когда посадки молодых деревьев. Саженцы приносил.
Татьяна Савчик:
Каждый из них с гордостью говорят о той профессии жизни?
Ядвига Томашевская:
В моей семье было так. Они выбирали самостоятельно. Никто никогда никого никуда не направлял.
Дедушка работал на компанию, потом папа и сын. Какие рабочие профессии популярны у белорусов – подробнее здесь.