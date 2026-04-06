ФСБ РФ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника в Курской области

ФСБ РФ задержала россиянина, планировавшего теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, пишет ТАСС.

Гражданин Российской Федерации, 1974 года рождения, проживает на территории Курской области и является уроженцем Ладыжина Винницкой области Украины. Мужчина самостоятельно вступил в контакт с сотрудниками ГУР Минобороны Украины.

От украинских кураторов подозреваемый получил задание – вести визуальное наблюдение рядом со зданием правительства для определения временных промежутков, маршрута, вариантов прибытия и убытия, а также локации размещения взрывного устройства. Информация направлялась посредством мессенджера Telegram кураторам.

Задержание фигуранта правоохранителями осуществлено, когда тот пытался изъять из тайника взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.

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