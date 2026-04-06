Прямой эфир

США и Иран рассматривают возможность 45-дневного режима прекращения огня

06 апреля 2026 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После месяцев напряженности и эскалации появилась надежда на скорое прекращение ближневосточного конфликта. Как сообщает крупное израильское издание – США, Иран и группа международных посредников обсуждают условия возможного перемирия, которое может привести к окончанию войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Иран рассматривают возможность 45-дневного режима прекращения огня-2

Первый шаг – 45-дневное прекращение огня. Это своего рода «окно возможностей», в течение которого стороны смогут согласовать параметры более устойчивого мира. При необходимости, срок перемирия может быть продлен. 

Второй этап – уже попытка окончательно завершить конфликт и зафиксировать договоренности на долгосрочной основе. Переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции. По данным издания, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поддерживают прямой контакт посредством текстовых сообщений.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон проводит «глубокие переговоры» с Тегераном и что сделка может быть достигнута уже к 7 апреля.

# Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
Ближневосточный кризис бьет по винной отрасли Италии
06 апреля 2026 07:35

Ближневосточный кризис бьет по винной отрасли Италии

В Южной Корее массово скупают мусорные пакеты
06 апреля 2026 07:29

В Южной Корее массово скупают мусорные пакеты

Польша ужесточает правила въезда для трудовых мигрантов из Грузии, Колумбии и Венесуэлы
06 апреля 2026 07:00

Польша ужесточает правила въезда для трудовых мигрантов из Грузии, Колумбии и Венесуэлы