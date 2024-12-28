Прямой эфир

Когда в Беларуси появится «Орешник»? И что осталось за кадром саммитов в Санкт-Петербурге? Анонс «Недели»

28 декабря 2024 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Когда в Беларуси появится роща «Орешника» и что осталось за кадром президентских саммитов в окрестностях Санкт-Петербурга? А еще новый политический пасьянс на карте Европы. Какие страны готовы играть здесь в подкидного дурака? И премьера белорусского Искандера, оборонительные рокировки на южных рубежах, новинки в небе и под землей – подведем военные итоги 2024-го. Америка, Франция, Германия, Молдова и прочие – почему в этих странах демократия покинула чат? Прогулялись по новому выставочному центру, а на лесной экспозиции пообщались с профильным министром – об экспорте древесины, очередях на новые дома, последствиях летнего урагана и не только.

Когда в Беларуси появится «Орешник»? И что осталось за кадром саммитов в Санкт-Петербурге? Анонс «Недели»-2

Полная картина этой декабрьской недели в воскресном эфире на СТВ. Не пропустите программу «Неделя», 28.12 в 19.30.

# Государственная политика # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Настоящая любовь – это не только романтика. Пара, которая 50 лет вместе, рассказала о семейной жизни
28 декабря 2024 17:28

Настоящая любовь – это не только романтика. Пара, которая 50 лет вместе, рассказала о семейной жизни

Китайская авиакомпания Air China запустила рейс Минск – Сиань. Борт принял первых пассажиров
28 декабря 2024 17:23

Китайская авиакомпания Air China запустила рейс Минск – Сиань. Борт принял первых пассажиров

В Гродно участились кражи новогодних уличных декораций
28 декабря 2024 17:17

В Гродно участились кражи новогодних уличных декораций